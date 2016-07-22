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Алкоголь вызывает семь видов рака

22 Июля 2016, 14:37 | В мире

Исследование, проведенное медиками из Отагского университета (Новая Зеландия), указывает на то, что употребление алкоголя является непосредственной причиной развития раковых заболеваний. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», исследование опубликовано в журнале Addiction.

К числу заболеваний, развитие которых провоцирует употребление алкоголя, относятся рак ротоглотки, гортани, пищевода, печени, толстой кишки, прямой кишки и молочных желез.

Алкоголь, по данным ученых, стал причиной 5,8 процента смерти (примерно полмиллиона) от рака в 2012 году во всем мире. Самые высокие риски связаны со злоупотреблением алкоголем, однако малое и умеренное распитие спиртных напитков, как отмечают авторы, также не может считаться безопасным.

Ученые не обнаружили уверенной связи между умеренным употреблением алкоголя и защитой организма от сердечно-сосудистых заболеваний. К своим выводам ученые пришли, проведя метаанализ исследований, проведенных за последние десять лет крупнейшими международными и американскими организациями, занимающимися профилактикой и борьбой раковых заболеваний.

Ранее тот же коллектив авторов связал употребление алкоголя даже в малых дозах с высокой вероятностью смерти от рака в преклонном возрасте.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: рак  спиртное  онкология  алкоголь 



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