Риск аллергии может быть увеличен, если лечить младенцев антибиотиками и антацидами

У детей, которым давали антибиотики или антациды в младенчестве, повышен риск приобретения аллергий.

Исследователи изучили ретроспективу историй болезни 792,130 детей, включенных в программу медицинского страхования. В исследовании, опубликованном в журнале JAMA педиатрии, говорится о наблюдении за детьми в возрасте 4,5 лет. Было установлено, что у младенцев, получавших блокаторы H2 или P. P. I. s, вероятность пищевой аллергии была в два раза выше, чем у тех, кто не получал данные препараты; риск был особенно высок для аллергии на коровье молоко. Эти дети были на 14% более подвержены риску пищевой аллергии, и на 51% риску анафилаксии (потенциально смертельный тип аллергической реакции) и более чем удвоенному риску астмы.

Авторы предполагают, что и антациды и антибиотики нарушают нормальные функционирование кишечных бактерий и что это является причиной аллергий.

"Давайте не будем назначать эти лекарства для болезней, которые очень распространены у детей", - сказал старший автор, доктор Кейд М. Нилунд, доцент педиатрии в университете военной службы. "Только потому, что ребенок срыгивает, не означает, что это заболевание, которое требует лечения с P. P. I. и мы должны избегать чрезмерного назначения антибиотиков для верхних дыхательных путей и других вирусных заболеваний.”

Надежда Дяденко, по материалам www.nytimes.com