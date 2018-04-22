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Можно ли получить две простуды сразу?

22 Апреля 2018, 21:00 | В мире

Ученые утверждают, что можно. Явление, известное с медицинской точки зрения как коинфекция, возникает, когда два микроба, в данном случае вирусы, вызывают инфекции одновременно.

Более 100 вирусов могут вызвать простуду, и зачастую это и есть воздействие на организм двух микробов сразу. В наше время это не редкость, так как один вирус обычно не дает иммунитет против другого.

Проверенные данные о коинфекции поступают из исследований более серьезных вирусов, таких как ВИЧ и гепатит. Эти исследования показывают, что коинфекция может ухудшаться, улучшаться или не оказывать влияния на течение болезни. Результат зависит от происхождения вируса.

Коинфекция из двух основных типов ВИЧ-1 и ВИЧ-2, на самом деле может быть  даже выгодной. Это взаимодействие вирусов замедляет прогрессирование болезни, но коинфекция ВИЧ и вирусом гепатита С, наоборот, ухудшает результат.

С вирусами гриппа, которые вызывают респираторные инфекции похожие на простуду, коинфекция - это редкость. Коинфекция гриппом А И В, двумя основными типами вируса гриппа, происходит менее чем в 2% случаев, и, похоже, не влияет на общий результат течения болезни.

Коинфекцию с простудой трудно изучать в прошедшем времени из-за большого количества вирусов, которые могут вызвать болезнь. Но за последние несколько лет, достижения в молекулярной генетике позволили ученым понять риновирус, наиболее распространенную причину простуды.

В 2009 году ученым удалось секвенировать весь генетический материал из 99 известных штаммов риновируса. Они обнаружили, что коинфекция с несколькими штаммами является распространенным явлением. Они также обнаружили, что коинфекция дает вирусам возможность мутировать в новые штаммы.

Диагностические тесты для многих вирусов, вызывающих простуду, теперь стали коммерчески возможными. В 2013 году врачи использовали эти тесты для наблюдения за 225 детьми в дневном стационаре. Почти половина из них были поражены более чем одним вирусом, когда они заболели. Дети, инфицированные несколькими вирусами, как представилось, чувствовали себя не хуже, чем дети, инфицированные одним вирусом, существенная разница состояла лишь в том, что их болезнь протекала дольше. Эти выводы были недавно подтверждены систематическим обзором всех опубликованных исследований.

Не стоит беспокоиться о том, что если вы получили два вируса сразу, то будете чувствовать себя хуже. Разница, которую вы можете ощутить, заключается лишь в продолжительности течения болезни.

 

Надежда Дяденко, по материалам www.nytimes.com.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: вирус  коинфекция 



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