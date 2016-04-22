Людям старше 40 лет нельзя работать больше трех дней в неделю

Специалисты из Мельбурнского института прикладной экономики и социальных исследований установили, что люди старше 40 лет соображают лучше и работают эффективнее, если заняты не более трех дней в неделю. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на BBC.

В экспериментах приняли участие около 3000 мужчин и 3500 женщин этого возраста. Ученые рассматривали особенности работы и деятельность их мозга.

Чтобы связать трудовую загруженность с когнитивными способностями, исследователи предлагали людям читать тексты вслух, повторять последовательности цифр с конца к началу и выполнять другие подобные задачи на время.

В итоге испытуемые, которые работали 25 часов в неделю, демонстрировали наибольшую производительность. А когнитивные способности тех, кто работает около 60 часов в неделю, оказались значительно ниже.

- С одной стороны, работа стимулирует мозговую активность. С другой стороны, переработки могут провоцировать переутомление и стресс. Это может негативно сказаться на познавательных способностях, - говорится в исследовании.

Постоянные переработки могут нанести даже больший вред мозгу, чем отсутствие работы вообще, считают ученые. При этом они подчеркивают, что исследование касается только сотрудников старше 40 лет.

Полученные данные могут быть особенно актуальны в условиях, когда во многих странах принимается решение о повышении пенсионного возраста.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.