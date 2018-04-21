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Неправильное лечение туберкулеза может оставить некоторых пациентов носителями вируса

21 Апреля 2018, 20:20 | В мире

Как показало новое исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дозировка двух ведущих противотуберкулезных препаратов может быть слишком слабой для пациентов с ВИЧ, что ставит под угрозу полное выздоровление.

Туберкулез, который в настоящее время является ведущим инфекционным убийцей во всем мире, ежегодно уносит более 1,5 миллиона жизней. Лечение длится не менее полугода и впоследствии может вызвать серьёзные осложнения. 

Почти полвека врачи назначают два противотуберкулезных препарата - рифампицин и изониацид. Но новое исследование, опубликованное в марте в журнале «Clinical Infectious Diseases», доказывает, что более высокие дозы могут быстрее убить смертельные микобактерии, сдерживая их дальнейшее распространение.

 ”Я не удивлен, - сказал доктор Мелвин К. Спигельман, президент глобального Альянса по разработке противотуберкулезных препаратов. "Рекомендуемые дозы были действительно основаны на стоимости препарата, а не на точной науке, которая показывала бы, что это правильная доза. Люди хотели потратить меньшее количество денег на хорошее лечение, которое, казалось бы, работает».

Исследование, проведенное Швейцарскими и Угандийскими докторами, было посвящено 270 пациентам с туберкулезом, также инфицированным ВИЧ. Данное заболевание уменьшает восприимчивость организма к лекарствам, ухудшая всасывание их в кровь пациента.

Пациенты получали стандартные дозы лекарств для лечения туберкулеза, но концентрации в крови были признаны крайне низкими: 84 процента участников имели некачественный уровень изониацида, а 78 процентов были ниже целевых показателей для рифампицина.

Пациенты с более низкими уровнями концентрации лекарства в крови также несли инфекционные бактерии в мокроте в течение более длительных периодов времени - потенциально распространяя его кашлем, сказал доктор Ян С. Фер, один из ведущих авторов исследования. Такая устойчивая инфекция может угрожать цели Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) по ликвидации смертей от туберкулеза  к 2035 году, добавил он.

ВОЗ уже начал пересматривает свою старую схему лечения. "Это исследование показало только одну сторону  более сложной головоломки, и необходимо, чтобы у нас был взгляд с другой стороны", - сказал д-р Карин Вейер, эксперт по туберкулезу.

Результаты свидетельствуют о том, что исследования в области туберкулеза хронически недофинансируются, сказал доктор Нил Шлюгер, профессор эпидемиологии Колумбийского университета.

Малое количество экономических стимулов побудили фармацевтические компании обновлять методы лечения туберкулеза, которые в первую очередь необходимы в бедных регионах – по сравнению с прибыльной терапией для таких заболеваний, как рак, - сказал доктор Шлюрег.

“Мой реальный вопрос, почему мы решили задуматься об этом только сейчас?- сказал он. "Это фундаментальные вопросы, на которые давно следовало ответить.”

Надежда Дяденко, по материалам www.nytimes.com 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: воз  здоровье 



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