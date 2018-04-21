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Высокое кровяное давление влияет на возможность потери беременности

21 Апреля 2018, 20:12 | В мире

Как показало новое исследование, женщины, у которых отмечается высокое кровяное давление до зачатия, могут подвергнуться повышенному риску выкидыша.

Исследователи изучили данные  1228 женщин, пытающихся завести ребенка после выкидыша. Из 797 беременных 188, или почти четверть, вновь потеряли ребенка.

В ходе исследования артериальной гипертензии не было выявлено связи артериального давления со способностью забеременеть. Но после учета таких факторов, как курение, индекс массы тела, семейное положение, образование, раса и других, учёные обнаружили, что 10 бальное увеличение нижнего числа диастолического кровяного давления до зачатия на 17 процентов увеличивает риск потери беременности.

Причин выкидыша много, и зачастую причина остаётся неизвестна. Но воспаление и ухудшение кровеносных сосудов, которые характерны для гипертензии, так же, как известно, влияют на потерю беременности.

"Наше исследование является наблюдательным и не может быть использовано для выявления причин и следствий", - сказала ведущий автор, Кэрри Дж.Ноблз, эпидемиолог из национального института здравоохранения. Тем не менее, она отметила, что в дополнение к его потенциальному воздействию на беременность, высокое кровяное давление может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. "Поддержание хорошего кровяного давления важно даже за пределами репродуктивного здоровья", - сказала она.

Надежда Дяденко, по материалам www.nytimes.com 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: здоровье  беременность 



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