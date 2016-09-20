Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Почему эксперименты над собой так опасны
Интернет пестрит «простыми и доступными» советами по омоложению. Увы, многие из них не только бесполезны, но и опасны. Поэтому прежде чем им следовать, посоветуйтесь с врачом. Хотя бы с косметологом.
Зачастую одни и те же советы на разных сайтах размещены как омолаживающие рецепты и как способы похудения. Объясняется это просто: омоложение и похудение - две наиболее востребованные темы для женской части аудитории Интернета. О некоторых самых популярных «недобрых» советах рассказывает своим читателям «Журнал Здоровья» со ссылкой на «АиФ Здоровье».
О морщинах
Миф. Если ежедневно перед сном выпивать два литра жидкости, сами собой разгладятся морщины.
Разоблачение. Не надо быть медиком, чтобы догадаться, что после 12 л воды на ночь с утра лицо будет отекшим. Слегка или сильно - зависит от того, насколько эффективно работают ваши почки и сколько раз за ночь вы встанете в туалет. Разумеется, когда лицо припухает, мелкие морщинки разглаживаются… При здоровых почках такой отек сойдет часа за 23, а вот если имеются проблемы, можно проходить с опухшим лицом (хотя и без морщин) и день, и два. Не говоря уж о том, что регулярный перегруз жидкостью (суточная норма, выпитая за один присест!) может добить больные и даже испортить здоровые почки.
Добрый совет. Пейте на ночь один стакан воды (или кефира, молока) - это заглушит аппетит и не даст крови сгуститься к утру за время неподвижности. Больше - не надо.
О долголетии
Миф. Если прижигать ароматическими сигарами некую точку омоложения, расположенную под коленной чашечкой, можно стать долгожителем. Открыл эту чудоточку якобы японский крестьянин в XVIII веке, прожив за счет этого аж 250 лет. Делать прижигания советуют на первой неделе каждого месяца.
Разоблачение. На самом деле, конечно, рефлексотерапия - дальневосточная методика стимуляции активных точек на теле - активно применяется в антиэйджмедицине. Обычно точки стимулируют при помощи иголок (акупунктура) или нажатия (акупрессура). Есть и другие методы, в том числе прогревание (а не прижигание!) при помощи травяных сигар. Видимо, отсюда и растут ноги легенды о японском крестьянине. Стимуляция точек (обычно используют 35 точек зараз) действительно может отрегулировать работу тех систем организма, которые в этом нуждаются, и замедлить старение. Но, вопервых, надо точно знать, какие именно органы - и соответствующие им точки - нуждаются в стимуляции, а вовторых, работает именно комбинация точек, а не однаединственная. Поэтому специалист по рефлексотерапии сначала осматривает и расспрашивает пациента, иногда даже на анализы может направить. Соответственно в домашнем исполнении подобная процедура просто бессмысленна, а то и опасна.
Добрый совет. Хотите жить долго - придерживайтесь активного образа жизни, будьте умеренны в еде, забудьте про вредные привычки, проявляйте доброжелательность к людям.
О выведении токсинов
Миф. Говорят, нужно решительно отказаться от использования антиперспирантов, поскольку эти средства сужают выводные протоки потовых желез, изза чего токсины не могут выйти наружу и тем самым изнутри подрывают здоровье и приводят к старению и даже онкологии.
Разоблачение. Кожа - единый орган. Если один его участок выключить из работы антиперспирантом, то другие начнут работать активнее. Грубо говоря, вместо подмышек сильнее вспотеют спина или ладони.
Добрый совет. Конечно, перегружать другие участки кожи постоянно тоже не очень хорошо, поэтому пользоваться антиперспирантами следует умеренно.
Например, не стоит увлекаться теми, которые действуют целых 48 часов, лучше использовать те, что работают в течение дня. Ночью давайте коже отдохнуть, а поутру принимайте душ.
О похудении
Миф. Если ежедневно пить воду с уксусом - стакан воды и столовая ложка яблочного, бальзамического или еще какого экзотического уксуса, - то уйдут и морщины, и лишний вес.
Разоблачение. Эта идея вообще необъяснима с точки зрения логики. Никаких полезных соединений и витаминов в уксусе нет, это чисто вкусовая приправа, которую повара часто заменяют более мягким по вкусу лимонным соком. Уксус - кислота, которая разъедает эмаль зубов и нарушает внутреннюю среду желудка, может привести к гастриту. То есть какойлибо пользы от этого продукта ожидать трудно.
Добрый совет. Как ни прискорбно, но единственный безопасный способ избавиться от лишнего веса один - тратить энергии больше, чем потреблять. То есть кушать поменьше, двигаться побольше. Вот и весь секрет.
Новости тематики
- Почему эксперименты над собой так опасны
- Рыбий жир может служить средством профилактики шизофрении
- Через 30 лет людей смогут воскрешать из мертвых
- Черепномозговые травмы повышают риск психических расстройств
- Привычка мочиться в бассейне опасна для здоровья
- Цитрусовые фрукты признали эффективным средством от ожирения
- Рак уничтожат с помощью армии нанокиборгов
- Тому, кто спит днем больше часа, грозит смертельная опасность
- Найдена необычная причина раннего старения у женщин
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
Новости раздела
- Почему эксперименты над собой так опасны
- Рыбий жир может служить средством профилактики шизофрении
- Через 30 лет людей смогут воскрешать из мертвых
- Черепномозговые травмы повышают риск психических расстройств
- Привычка мочиться в бассейне опасна для здоровья
- Цитрусовые фрукты признали эффективным средством от ожирения
- Рак уничтожат с помощью армии нанокиборгов
- Тому, кто спит днем больше часа, грозит смертельная опасность
- Ученые выяснили, мужчины каких профессий самые сексуально активные
- Найдена необычная причина раннего старения у женщин
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Школьник нашел способ пользоваться мобильным интернетом бесплатно
- Итог выборов уже известен
- На рынке появились флэшки-убийцы, которые уничтожают любую электронику
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- В России хотят упразднить ФСБ
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- На Дальнем Востоке главу антикоррупционного отдела МВД арестовали за взятку
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" закроет бразильская картина "Бедуин"
- В России изменится возраст получения водительских прав