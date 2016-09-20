Почему эксперименты над собой так опасны

Интернет пестрит «простыми и доступными» советами по омоложению. Увы, многие из них не только бесполезны, но и опасны. Поэтому прежде чем им следовать, посоветуйтесь с врачом. Хотя бы с косметологом.

Зачастую одни и те же советы на разных сайтах размещены как омолаживающие рецепты и как способы похудения. Объясняется это просто: омоложение и похудение - две наиболее востребованные темы для женской части аудитории Интернета. О некоторых самых популярных «недобрых» советах рассказывает своим читателям «Журнал Здоровья» со ссылкой на «АиФ Здоровье».

О морщинах

Миф. Если ежедневно перед сном выпивать два литра жидкости, сами собой разгладятся морщины.

Разоблачение. Не надо быть медиком, чтобы догадаться, что после 1­2 л воды на ночь с утра лицо будет отекшим. Слегка или сильно - зависит от того, насколько эффективно работают ваши почки и сколько раз за ночь вы встанете в туалет. Разумеется, когда лицо припухает, мелкие морщинки разглаживаются… При здоровых почках такой отек сойдет часа за 2­3, а вот если имеются проблемы, можно проходить с опухшим лицом (хотя и без морщин) и день, и два. Не говоря уж о том, что регулярный перегруз жидкостью (суточная норма, выпитая за один присест!) может добить больные и даже испортить здоровые почки.

Добрый совет. Пейте на ночь один стакан воды (или кефира, молока) - это заглушит аппетит и не даст крови сгуститься к утру за время неподвижности. Больше - не надо.

О долголетии

Миф . Если прижигать ароматическими сигарами некую точку омоложения, расположенную под коленной чашечкой, можно стать долгожителем. Открыл эту чудо­точку якобы японский крестьянин в XVIII веке, прожив за счет этого аж 250 лет. Делать прижигания советуют на первой неделе каждого месяца.

Разоблачение. На самом деле, конечно, рефлексотерапия - дальневосточная методика стимуляции активных точек на теле - активно применяется в антиэйдж­медицине. Обычно точки стимулируют при помощи иголок (акупунктура) или нажатия (акупрессура). Есть и другие методы, в том числе прогревание (а не прижигание!) при помощи травяных сигар. Видимо, отсюда и растут ноги легенды о японском крестьянине. Стимуляция точек (обычно используют 3­5 точек зараз) действительно может отрегулировать работу тех систем организма, которые в этом нуждаются, и замедлить старение. Но, во­первых, надо точно знать, какие именно органы - и соответствующие им точки - нуждаются в стимуляции, а во­вторых, работает именно комбинация точек, а не одна­единственная. Поэтому специалист по рефлексотерапии сначала осматривает и расспрашивает пациента, иногда даже на анализы может направить. Соответственно в домашнем исполнении подобная процедура просто бессмысленна, а то и опасна.

Добрый совет. Хотите жить долго - придерживайтесь активного образа жизни, будьте умеренны в еде, забудьте про вредные привычки, проявляйте доброжелательность к людям.

О выведении токсинов

Миф. Говорят, нужно решительно отказаться от использования антиперспирантов, поскольку эти средства сужают выводные протоки потовых желез, из­за чего токсины не могут выйти наружу и тем самым изнутри подрывают здоровье и приводят к старению и даже онкологии.

Разоблачение. Кожа - единый орган. Если один его участок выключить из работы антиперспирантом, то другие начнут работать активнее. Грубо говоря, вместо подмышек сильнее вспотеют спина или ладони.

Добрый совет. Конечно, перегружать другие участки кожи постоянно тоже не очень хорошо, поэтому пользоваться антиперспирантами следует умеренно.

Например, не стоит увлекаться теми, которые действуют целых 48 часов, лучше использовать те, что работают в течение дня. Ночью давайте коже отдохнуть, а поутру принимайте душ.

О похудении

Миф. Если ежедневно пить воду с уксусом - стакан воды и столовая ложка яблочного, бальзамического или еще какого экзотического уксуса, - то уйдут и морщины, и лишний вес.

Разоблачение. Эта идея вообще необъяснима с точки зрения логики. Никаких полезных соединений и витаминов в уксусе нет, это чисто вкусовая приправа, которую повара часто заменяют более мягким по вкусу лимонным соком. Уксус - кислота, которая разъедает эмаль зубов и нарушает внутреннюю среду желудка, может привести к гастриту. То есть какой­либо пользы от этого продукта ожидать трудно.

Добрый совет. Как ни прискорбно, но единственный безопасный способ избавиться от лишнего веса один - тратить энергии больше, чем потреблять. То есть кушать поменьше, двигаться побольше. Вот и весь секрет.

"Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.