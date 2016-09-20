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Рыбий жир может служить средством профилактики шизофрении
Прием рыбьего жира в пищу положительно сказывается на работе мозга человека, улучшая взаимодействие нейромедиаторов, пишет «Журнал Здоровья» со ссылкой на rosbalt.ru. Как заявили ученые, рыбий жир можно использовать в лечении таких состояний, как психозы, а также для профилактики шизофрении.
Исследование провели специалисты Медицинского университета Вены (Австрия) и Молодежного центра исследований здоровья Orygen в Австралии. В экспериментах приняли участие более 80 добровольцев с высокой склонностью к психозам.
В течение 12 недель 41 участник принимал по 1,2 грамма кислот омега3, которые входят в состав рыбьего жира, а другие 40 человек - плацебо. При подведении итогов выяснилось, что в группе принимавших жирные кислоты риск заболеваемости составил лишь 4,9%, а в группе, принимавшей плацебо, 27,5%.
Жирные кислоты рыбьего жира воздействуют на клеточные мембраны и повышают качество взаимодействия нейромедиаторов мозга.
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