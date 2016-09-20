Через 30 лет людей смогут воскрешать из мертвых

Американский предприниматель Джош БОКАНЕГРА выступил с заявлением, что к 2045 году воскрешение людей из мертвых станет реальностью. Столь смелый прогноз он объяснил убеждением, что через три десятилетия разум людей станет возможно переносить в бионические тела, сообщает «Журнал Здороья» со ссылкой на mk.ru.

Джош Боканегра отметил, что он видит бесперспективным поиск способов остановить старение тела, поскольку этот процесс кажется ему естественным и в целом неотвратимым. В то же время с точки зрения предпринимателя это не означает, что многократно продлить жизнь человека нельзя другим, более «реалистичным» способом.

Суть предложения ученого состоит в том, чтобы хранить мозг человека в замороженном состоянии, пока технологии не будут развиты настолько, чтобы создать для него новое бионическое тело (то есть созданное искусственно, однако по принципу работы и функциям не слишком отличающееся от «настоящего»). Подобные тела, по прогнозу Джоша Боканегра, станут реальностью уже к середине нынешнего века, хотя в первое время будут доступны лишь весьма состоятельным людям. По мнению предпринимателя, «технология будущего» позволит продлить жизнь человека не менее чем до 500 лет, сохраняя его личность на протяжении этого срока.

В большинстве своем серьезные специалисты сочли прогнозы, озвученные Боканегра, неоправданно смелыми, хотя и признали, что некоторые предпосылки для появления описываемых технологий на сегодняшний день существуют - в качестве примера можно назвать протезы, управляемые силой мысли.

"Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.