Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Черепномозговые травмы повышают риск психических расстройств
Люди, которые в детстве один раз получали легкую, умеренную или тяжелую черепномозговую травму, в два раза чаще попадали в больницу из-за проблем с психикой. Абсолютный риск повышался с 5% до 10%. Как сообщает «Журнал здоровья», об этом заявила международная группа исследователей по итогам анализа данных более чем миллиона шведов, родившихся в 19731985 годах.
Травмированные добровольцы, принявшие участие в эксперименте, на 50% чаще обращались за психиатрической помощью по сравнению с контрольной группой. Наибольшему риску оказались подвержены участники, которые получали серьезную травму, и те, у кого были множественные травмы.
Также этим добровольцам на 80% чаще выплачивали пособие по инвалидности. А риск умереть в возрасте до 41 года у них оказался на 70% выше.
Людям с повторными легкими, умеренными или тяжелыми черепномозговыми травмами пособие по инвалидности выплачивали больше чем в 2,5 раза чаще по сравнению с их сверстниками, у которых была только одна травма, сообщает Med daily.
Новости тематики
- Через 30 лет людей смогут воскрешать из мертвых
- Черепномозговые травмы повышают риск психических расстройств
- Привычка мочиться в бассейне опасна для здоровья
- Цитрусовые фрукты признали эффективным средством от ожирения
- Рак уничтожат с помощью армии нанокиборгов
- Тому, кто спит днем больше часа, грозит смертельная опасность
- Найдена необычная причина раннего старения у женщин
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- Научно доказано: человек живет столько, сколько хочет
- Хронический стресс приводит к деменции
Новости раздела
- Через 30 лет людей смогут воскрешать из мертвых
- Черепномозговые травмы повышают риск психических расстройств
- Привычка мочиться в бассейне опасна для здоровья
- Цитрусовые фрукты признали эффективным средством от ожирения
- Рак уничтожат с помощью армии нанокиборгов
- Тому, кто спит днем больше часа, грозит смертельная опасность
- Ученые выяснили, мужчины каких профессий самые сексуально активные
- Найдена необычная причина раннего старения у женщин
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- Научно доказано: человек живет столько, сколько хочет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Школьник нашел способ пользоваться мобильным интернетом бесплатно
- Итог выборов уже известен
- На рынке появились флэшки-убийцы, которые уничтожают любую электронику
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- На Дальнем Востоке главу антикоррупционного отдела МВД арестовали за взятку
- В России хотят упразднить ФСБ
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" закроет бразильская картина "Бедуин"
- В России изменится возраст получения водительских прав