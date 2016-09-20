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Черепно­мозговые травмы повышают риск психических расстройств

20 Сентября 2016, 13:00 | В мире

Люди, которые в детстве один раз получали легкую, умеренную или тяжелую черепно­мозговую травму, в два раза чаще попадали в больницу из­-за проблем с психикой. Абсолютный риск повышался с 5% до 10%. Как сообщает «Журнал здоровья», об этом заявила международная группа исследователей по итогам анализа данных более чем миллиона шведов, родившихся в 1973­1985 годах.

Травмированные добровольцы, принявшие участие в эксперименте, на 50% чаще обращались за психиатрической помощью по сравнению с контрольной группой. Наибольшему риску оказались подвержены участники, которые получали серьезную травму, и те, у кого были множественные травмы.

Также этим добровольцам на 80% чаще выплачивали пособие по инвалидности. А риск умереть в возрасте до 41 года у них оказался на 70% выше.

Людям с повторными легкими, умеренными или тяжелыми черепно­мозговыми травмами пособие по инвалидности выплачивали больше чем в 2,5 раза чаще по сравнению с их сверстниками, у которых была только одна травма, сообщает Med daily.

"Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.

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Теги: сотрясение мозга  травма  черепномозговая травма 



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