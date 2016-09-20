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Привычка мочиться в бассейне опасна для здоровья
Ученые изучили связь между болезнями и качеством воды в закрытых водоемах и сделали вывод, что привычка мочиться в бассейне может привести к некоторым серьезным недугам, в числе которых - астма. К такому выводу ученые пришли в процессе исследования связей разнообразных заболеваний дыхательных путей с качеством воды в закрытых водоемах, информирует Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на tapenews.ru.
Понятно, что искусственный водоем является эталонным местом размножения кишечных бактерий. Для того чтобы не допустить распространение инфекции, воду дезинфицируют, добавляя в бассейн хлор.
Вступая в контакт с мочой человека, хлорка создает химические вещества - трихлорамины. Именно они способствуют возникновению респираторных инфекций. Приверженцы пописать в хлорированную воду подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь и здоровье окружающих, а стало быть, могут ответить за свое деяние перед законом.
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