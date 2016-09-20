Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Цитрусовые фрукты признали эффективным средством от ожирения
Апельсины и другие цитрусовые фрукты предотвращают развитие осложнений от ожирения. Это выяснили ученые из Университета СанПаулу, которые представили результаты своей работы на ежегодной конференции Американского химического общества. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на EurekAlert.
Исследователи провели эксперимент с 50 мышами, часть которых употребляли пищу, богатую флавоноидами, найденными в апельсинах, лаймах и лимонах. В частности, биологов интересовало действие таких соединений, как гесперидин, эриоцитрин и эриодиктиол. Животные были разбиты на несколько групп. В первой грызуны питались стандартной диетой, во второй - диетой с большим содержанием жиров, а в остальных - богатой жирами и одним из трех флавоноидов.
Установлено, что простая жирная пища способствовала увеличению концентрации в крови тиобарбитуровой кислоты (ТБК) - маркера клеточного повреждения. Однако гесперидин, эриоцитрин и эриодиктиол снижали уровень ТБК на 50 процентов, 57 процентов и 64 процентов, соответственно. У грызунов, которые получали эриоцитрин и эриодиктиол, также уменьшалось количество накопленного жира.
Новости тематики
- Почему эксперименты над собой так опасны
- Рыбий жир может служить средством профилактики шизофрении
- Через 30 лет людей смогут воскрешать из мертвых
- Черепномозговые травмы повышают риск психических расстройств
- Привычка мочиться в бассейне опасна для здоровья
- Цитрусовые фрукты признали эффективным средством от ожирения
- Рак уничтожат с помощью армии нанокиборгов
- Тому, кто спит днем больше часа, грозит смертельная опасность
- Найдена необычная причина раннего старения у женщин
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
Новости раздела
- Ученые выяснили, почему с возрастом время идет быстрее
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Почему эксперименты над собой так опасны
- Рыбий жир может служить средством профилактики шизофрении
- Через 30 лет людей смогут воскрешать из мертвых
- Черепномозговые травмы повышают риск психических расстройств
- Привычка мочиться в бассейне опасна для здоровья
- Цитрусовые фрукты признали эффективным средством от ожирения
- Рак уничтожат с помощью армии нанокиборгов
- Тому, кто спит днем больше часа, грозит смертельная опасность
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стоимость рубля оценили на год вперед
- Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга
- В Приморье выявлено крупное хищение бюджетных средств
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Остров зоной не испортишь
- Хабаровский привет владивостокским "Хаяттам"
- "Дальневосточный гектар" оказался с липой
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Россия на грани введения валютного налога
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки