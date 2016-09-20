Цитрусовые фрукты признали эффективным средством от ожирения

Апельсины и другие цитрусовые фрукты предотвращают развитие осложнений от ожирения. Это выяснили ученые из Университета Сан­Паулу, которые представили результаты своей работы на ежегодной конференции Американского химического общества. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на EurekAlert.

Исследователи провели эксперимент с 50 мышами, часть которых употребляли пищу, богатую флавоноидами, найденными в апельсинах, лаймах и лимонах. В частности, биологов интересовало действие таких соединений, как гесперидин, эриоцитрин и эриодиктиол. Животные были разбиты на несколько групп. В первой грызуны питались стандартной диетой, во второй - диетой с большим содержанием жиров, а в остальных - богатой жирами и одним из трех флавоноидов.

Установлено, что простая жирная пища способствовала увеличению концентрации в крови тиобарбитуровой кислоты (ТБК) - маркера клеточного повреждения. Однако гесперидин, эриоцитрин и эриодиктиол снижали уровень ТБК на 50 процентов, 57 процентов и 64 процентов, соответственно. У грызунов, которые получали эриоцитрин и эриодиктиол, также уменьшалось количество накопленного жира.

"Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.