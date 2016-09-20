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Цитрусовые фрукты признали эффективным средством от ожирения
Апельсины и другие цитрусовые фрукты предотвращают развитие осложнений от ожирения. Это выяснили ученые из Университета СанПаулу, которые представили результаты своей работы на ежегодной конференции Американского химического общества. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на EurekAlert.
Исследователи провели эксперимент с 50 мышами, часть которых употребляли пищу, богатую флавоноидами, найденными в апельсинах, лаймах и лимонах. В частности, биологов интересовало действие таких соединений, как гесперидин, эриоцитрин и эриодиктиол. Животные были разбиты на несколько групп. В первой грызуны питались стандартной диетой, во второй - диетой с большим содержанием жиров, а в остальных - богатой жирами и одним из трех флавоноидов.
Установлено, что простая жирная пища способствовала увеличению концентрации в крови тиобарбитуровой кислоты (ТБК) - маркера клеточного повреждения. Однако гесперидин, эриоцитрин и эриодиктиол снижали уровень ТБК на 50 процентов, 57 процентов и 64 процентов, соответственно. У грызунов, которые получали эриоцитрин и эриодиктиол, также уменьшалось количество накопленного жира.
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