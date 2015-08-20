Белые грибы заставляют людей резко худеть

Ученые из университета Джона Хопкинса в течение года проводили клинические испытания новой диеты, в которой красное мясо было заменено грибами, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В эксперименте участвовали взрослые люди с ожирением, их средний возраст - 48,4 года. 88% из них - женщины. Часть участников не меняли своего рациона, а другая группа ежедневно употребляла порцию белых грибов, отказавшись от красного мяса.

В результате равнительный анализ показал, что каждый участник второй группы сбросил, в среднем, 3,6% от своего первоначального веса, у них снизился Индекса массы тела и уменьшился обхват талии на 6,5 см.

Таким образом, заключают исследователи, белые грибы могут стать хорошей альтернативой для тех, кто решил отказаться от мяса или ограничить его потребление, а также основой для новой «грибной» диеты.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.