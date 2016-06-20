Женщинам противопоказано много работать

Женщинам большая трудовая нагрузка противопоказана, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщения в СМИ. Исследования показали, что трудоголики женского рода могут довести себя до серьезных заболеваний и инвалидности. Мужчины, при этом, наоборот, сберегут здоровье, если станут трудиться, не жалея сил.

Такой вывод сделали американские ученые из Государственного университета Огайо. Они провели исследование, во время которого опросили 7,5 тысяч человек на предмет интенсивности работы и общего уровня здоровья. Ученые установили взаимосвязь между серьезными заболеваниями и количеством отработанных часов за последние 32 года.

Один из исследователей Аллард Демб поразился женским результатам. По его словам, анализ интервью женщин показал прямую зависимость между интенсивной рабочей неделей и сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, артритом и диабетом.

Риск развития заболеваний у женщин, согласно исследованию, увеличивается, если их рабочая неделя длится более 40 часов. Если эта цифра превышает 60, то риск утраивается.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.