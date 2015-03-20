Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рак мозга провоцирует рентген зубов
Американские ученые из Йельского университета провели масштабное исследование, результаты которого показали: те люди, которые страдают онкологическим заболеванием мозга, чаще других ходили на прием к зубному врачу. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ.
Всего учеными были проанализированы данные о состоянии здоровья более чем 1400 человек, страдающих онкологией и 1350 человек, не испытывающих проблемы со здоровьем. Возраст участников исследования варьировался от 20 до 79 лет, что делает результаты более достоверными.
В результате анализа было установлено, что члены контрольной группы, больные раком мозга, чаще, чем здоровые испытуемые, делали рентгенографию зубов. Эту процедуру достаточно часто применяют стоматологи для определения причины боли в зубах и для поиска очага воспаления в полости рта.
Отмечается, что в исследовании речь идет о современном медицинском оборудовании. Несмотря на то, что по сравнению с более старыми методами рентгенографических исследований, современные устройства причиняют гораздо меньше вреда человеческому организму, ученые акцентируют внимание на том, что даже в современных условиях возможность развития онкологических заболеваний довольно велика.
Новости тематики
- Звезды социальных сетей толкают детей к вредным продуктам
- Препарат от остеопороза может остановить облысение
- Инъекция нановолокон избавит от атеросклероза
- Новый анализ крови позволяет предсказать риск развития туберкулеза
- Уникальное белье спасет от инфекций и запаха грязного тела
- Открытие: воспоминания можно пересадить другому организму
- Бактерии способствуют развитию рака поджелудочной железы
- Кошки подскажут медикам, как победить ВИЧ
- Лекарство против диабета избавит от никотиновой зависимости
- Человечеству угрожает новая смертельно опасная болезнь
Новости раздела
- Звезды социальных сетей толкают детей к вредным продуктам
- Ученые: отпуска практически бессмысленны
- Препарат от остеопороза может остановить облысение
- Инъекция нановолокон избавит от атеросклероза
- Новый анализ крови позволяет предсказать риск развития туберкулеза
- Уникальное белье спасет от инфекций и запаха грязного тела
- Открытие: воспоминания можно пересадить другому организму
- Бактерии способствуют развитию рака поджелудочной железы
- Кошки подскажут медикам, как победить ВИЧ
- Лекарство против диабета избавит от никотиновой зависимости
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"