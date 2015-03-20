Рак мозга провоцирует рентген зубов

Американские ученые из Йельского университета провели масштабное исследование, результаты которого показали: те люди, которые страдают онкологическим заболеванием мозга, чаще других ходили на прием к зубному врачу. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ.

Всего учеными были проанализированы данные о состоянии здоровья более чем 1400 человек, страдающих онкологией и 1350 человек, не испытывающих проблемы со здоровьем. Возраст участников исследования варьировался от 20 до 79 лет, что делает результаты более достоверными.

В результате анализа было установлено, что члены контрольной группы, больные раком мозга, чаще, чем здоровые испытуемые, делали рентгенографию зубов. Эту процедуру достаточно часто применяют стоматологи для определения причины боли в зубах и для поиска очага воспаления в полости рта.

Отмечается, что в исследовании речь идет о современном медицинском оборудовании. Несмотря на то, что по сравнению с более старыми методами рентгенографических исследований, современные устройства причиняют гораздо меньше вреда человеческому организму, ученые акцентируют внимание на том, что даже в современных условиях возможность развития онкологических заболеваний довольно велика.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.