Сегодня из-за селфи можно ослепнуть

Британские оптометристы заявили, что фотографирование с помощью смартфонов солнечного затмения, которое ожидается сегодня, 20 марта, может привести к слепоте. Об этом сообщает газета "Золотой Рог".

Как сообщает британский телеканал BBС, специалисты видят острую опасность для людей, которые планируют фотографировать себя на фоне солнечного затмения. По словам ученых, любители селфи при съемке могут нечаянно посмотреть прямо на солнце, что может привести к выжиганию клеток роговицы и временной утрате зрения.

- Чтобы разглядеть все фазы затмения и при этом не навредить своим глазам, нужно изготовить специальное устройство, например, из картона и куска фольги, – предложили ученые.

Ранее сообщалось, что британские священники назвали день солнечного затмения “судным днем”.

Напомним, 20 марта, в День весеннего равноденствия, жители России и других стран станут свидетелями солнечного затмения, когда Земля погрузится во тьму.

Необычное явление россияне смогут наблюдать в 13:20 по московскому времени.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.