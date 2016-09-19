Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рак уничтожат с помощью армии нанокиборгов
Исследователи из Политехнической школы в Монреале, Монреальского университета и Университета Макгилла в Канаде создали нанокиборгов, которые способны доставлять лекарство в раковые опухоли. Изобретение отличается от других подобных разработок тем, что агенты способны точно нацеливаться на злокачественные клетки. Статья ученых опубликована в журнале Nature Nanotechnology.
Нанокиборги представляют собой жгутиковые бактерии, которые несут внутри лекарственные препараты. Они смогут находить участки, обедненные кислородом, так называемые гипоксические зоны, которые располагаются в опухолях. Такие зоны появляются за счет значительного потребления кислорода растущей массой клеток и отличаются повышенной устойчивостью к большинству методов лечения, включая лучевую терапию.
Бактерии снабжены цепью магнитных наночастиц, играющей роль компаса. Она позволяет им перемещаться вдоль магнитного поля. Кроме того, они обладают датчиком, отслеживающим концентрацию кислорода. Нанокиборги, таким образом, находят опухоль, благодаря воздействию поля, а затем атакуют гипоксические зоны лекарствами.
Всего в организм человека будут вводиться около ста миллионов таких агентов.
Новости тематики
- Почему эксперименты над собой так опасны
- Рыбий жир может служить средством профилактики шизофрении
- Через 30 лет людей смогут воскрешать из мертвых
- Черепномозговые травмы повышают риск психических расстройств
- Привычка мочиться в бассейне опасна для здоровья
- Цитрусовые фрукты признали эффективным средством от ожирения
- Рак уничтожат с помощью армии нанокиборгов
- Тому, кто спит днем больше часа, грозит смертельная опасность
- Найдена необычная причина раннего старения у женщин
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
Новости раздела
- Ученые выяснили, почему с возрастом время идет быстрее
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Почему эксперименты над собой так опасны
- Рыбий жир может служить средством профилактики шизофрении
- Через 30 лет людей смогут воскрешать из мертвых
- Черепномозговые травмы повышают риск психических расстройств
- Привычка мочиться в бассейне опасна для здоровья
- Цитрусовые фрукты признали эффективным средством от ожирения
- Рак уничтожат с помощью армии нанокиборгов
- Тому, кто спит днем больше часа, грозит смертельная опасность
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стоимость рубля оценили на год вперед
- Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга
- В Приморье выявлено крупное хищение бюджетных средств
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Остров зоной не испортишь
- Хабаровский привет владивостокским "Хаяттам"
- "Дальневосточный гектар" оказался с липой
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Россия на грани введения валютного налога
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки