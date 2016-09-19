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Рак уничтожат с помощью армии нанокиборгов
Исследователи из Политехнической школы в Монреале, Монреальского университета и Университета Макгилла в Канаде создали нанокиборгов, которые способны доставлять лекарство в раковые опухоли. Изобретение отличается от других подобных разработок тем, что агенты способны точно нацеливаться на злокачественные клетки. Статья ученых опубликована в журнале Nature Nanotechnology.
Нанокиборги представляют собой жгутиковые бактерии, которые несут внутри лекарственные препараты. Они смогут находить участки, обедненные кислородом, так называемые гипоксические зоны, которые располагаются в опухолях. Такие зоны появляются за счет значительного потребления кислорода растущей массой клеток и отличаются повышенной устойчивостью к большинству методов лечения, включая лучевую терапию.
Бактерии снабжены цепью магнитных наночастиц, играющей роль компаса. Она позволяет им перемещаться вдоль магнитного поля. Кроме того, они обладают датчиком, отслеживающим концентрацию кислорода. Нанокиборги, таким образом, находят опухоль, благодаря воздействию поля, а затем атакуют гипоксические зоны лекарствами.
Всего в организм человека будут вводиться около ста миллионов таких агентов.
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