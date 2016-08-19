Психические расстройства научились определять по фото в социальных сетях

Исследователи Гарвардского и Вермонтского университетов научились определять депрессивных людей через социальные сети. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщения в СМИ.
Ученые собрали в Instagram около 44 тысяч фотографий, сделанные 166 пользователями, среди которых 71 страдают депрессией, а 95 здоровы. Таким образом специалисты получили всю необходимую для исследования информацию: степень активности каждого пользователя (частота публикаций), реакцию интернет-сообщества (лайки и комментарии), характеристики изображения (тон, яркость и насыщенность), метаданные (фильтры Instagram) и наличие лиц людей на фотоснимках.
Выяснилось, что основными признаками депрессии у пользователя социальной сети являются различные оттенки синего, а также низкая яркость и насыщенность фотографий. У людей с психическим расстройством также оказалось больше снимков с лицами и меньше лайков.
Кроме того, ученые отметили, что люди, страдающие депрессией, предпочитают черно-белые снимки цветным, в то время как здоровые юзеры часто используют Instagram-фильтр под названием Valencia, который делает фотографии светлее.
По словам авторов исследования, результаты свидетельствуют о том, что соцсети могут стать незаменимым инструментом для раннего выявления депрессии.
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