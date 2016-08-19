www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Психические расстройства научились определять по фото в социальных сетях

19 Августа 2016, 16:36 | В мире

Исследователи Гарвардского и Вермонтского университетов научились определять депрессивных людей через социальные сети. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщения в СМИ.

Ученые собрали в Instagram около 44 тысяч фотографий, сделанные 166 пользователями, среди которых 71 страдают депрессией, а 95 здоровы. Таким образом специалисты получили всю необходимую для исследования информацию: степень активности каждого пользователя (частота публикаций), реакцию интернет-сообщества (лайки и комментарии), характеристики изображения (тон, яркость и насыщенность), метаданные (фильтры Instagram) и наличие лиц людей на фотоснимках.

Выяснилось, что основными признаками депрессии у пользователя социальной сети являются различные оттенки синего, а также низкая яркость и насыщенность фотографий. У людей с психическим расстройством также оказалось больше снимков с лицами и меньше лайков.

Кроме того, ученые отметили, что люди, страдающие депрессией, предпочитают черно-белые снимки цветным, в то время как здоровые юзеры часто используют Instagram-фильтр под названием Valencia, который делает фотографии светлее.

По словам авторов исследования, результаты свидетельствуют о том, что соцсети могут стать незаменимым инструментом для раннего выявления депрессии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор:
Теги: здоровье  психиатр  психика  депрессия 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • rezmeeperez13:34, 23.08.2016#

    Nowadays, people are looking by any means to improve their earnings. Glad to say that I found trading as the answer to my financial necessity. Yes, I’m a beginner in trading but I really make profit from it. If you want to learn how to trade just google Superior Trading System because they are of great help in reaching my success. 100% not a scam!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru