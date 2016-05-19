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Найден витамин, защищающий от старения
Канадские исследователи из университета Оттавы совместно со швейцарскими коллегами из Лозанны и Цюриха, идентифицировали биологический механизм, позволяющий повышать продукцию энергии в собственных стволовых клетках организма без трансплантации донорского материала.Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", это говорит о том, что найден путь позволяющий отсрочить старение организма.
Этот механизм позволяет воздействовать на митохондрии - энергетические центры клетки - при старении и заболеваниях посредством добавления в пищу предшественника НАД+ никотинамидрибозида, представляющего собой особую форму витамина В3, входящую в состав молока и других продуктов питания. (НАД+ является основным переносчиком энергии в клетке и его достаточное количество необходимо для эффективного функционирования митохондрий.) Описанное вмешательство повышает жизнеспособность и функциональность стволовых клеток организма, способствуя восстановлению поврежденных заболеванием органов и увеличивая продолжительности жизни.
Проведенный анализ также показал, что положительное влияние увеличения внутриклеточных запасов НАД+ распространяется не только на мышечные стволовые клетки. Никотинамидрибозид также откладывал физиологическое старение нервных стволовых клеток и стволовых клеток меланоцитов, что в конечном итоге способствовало увеличению продолжительности жизни мышей.
Следует отметить, что увеличение продолжительности жизни было незначительным по сравнению с общей продолжительностью жизни животных. Однако при сопоставлении продолжительности остатка жизни после начала приема никотинамидрибозида в преклонном для мышей возрасте 24 месяцев эта разница увеличивается и достигает 20%.
Хотя побочных эффектов от применения препарата даже в высоких дозах не наблюдалось, авторы отмечают, что его применение может повысить функциональность не только полезных, но и вредных (например, злокачественных) клеток и рекомендовать «чудо-витамин» для применения можно будет только после полноценных клинических исследований.
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