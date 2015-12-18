Ученые нашли "дух Рождества" в мозге человека

В Дании ученые нашли особую мозговую зону, отвечающую за положительное отношение к Рождеству и другим праздникам. В этой же зоне находится центр распознавания эмоций других людей, сообщает газета «Золотой Рог».

Исследования проводились в университете Копенгагена под руководством Брайана Хэддока. Ученые наблюдали за работой нервной системы у 20 добровольцев, которым показывали картинки, связанные с рождественско-новогодними праздниками. Реакцию мозга отслеживали с помощью магнитно-резонансной томографии. У людей, которые всегда праздновали Рождество, активировалась область в двигательной коре мозга и в его теменной доле, которая отвечает за религиозность человека.

Ученые надеются, что собранные ими наблюдения помогут понять, откуда возникли религиозные праздники и почему они так важны для людей, пишет издание BMJ.