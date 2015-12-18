Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ученые нашли "дух Рождества" в мозге человека
В Дании ученые нашли особую мозговую зону, отвечающую за положительное отношение к Рождеству и другим праздникам. В этой же зоне находится центр распознавания эмоций других людей, сообщает газета «Золотой Рог».
Исследования проводились в университете Копенгагена под руководством Брайана Хэддока. Ученые наблюдали за работой нервной системы у 20 добровольцев, которым показывали картинки, связанные с рождественско-новогодними праздниками. Реакцию мозга отслеживали с помощью магнитно-резонансной томографии. У людей, которые всегда праздновали Рождество, активировалась область в двигательной коре мозга и в его теменной доле, которая отвечает за религиозность человека.
Ученые надеются, что собранные ими наблюдения помогут понять, откуда возникли религиозные праздники и почему они так важны для людей, пишет издание BMJ.
Новости тематики
- Звезды социальных сетей толкают детей к вредным продуктам
- Препарат от остеопороза может остановить облысение
- Инъекция нановолокон избавит от атеросклероза
- Новый анализ крови позволяет предсказать риск развития туберкулеза
- Уникальное белье спасет от инфекций и запаха грязного тела
- Открытие: воспоминания можно пересадить другому организму
- Бактерии способствуют развитию рака поджелудочной железы
- Кошки подскажут медикам, как победить ВИЧ
- Лекарство против диабета избавит от никотиновой зависимости
- Человечеству угрожает новая смертельно опасная болезнь
Новости раздела
- Звезды социальных сетей толкают детей к вредным продуктам
- Ученые: отпуска практически бессмысленны
- Препарат от остеопороза может остановить облысение
- Инъекция нановолокон избавит от атеросклероза
- Новый анализ крови позволяет предсказать риск развития туберкулеза
- Уникальное белье спасет от инфекций и запаха грязного тела
- Открытие: воспоминания можно пересадить другому организму
- Бактерии способствуют развитию рака поджелудочной железы
- Кошки подскажут медикам, как победить ВИЧ
- Лекарство против диабета избавит от никотиновой зависимости
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"