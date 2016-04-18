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Финансовые трудности приводят к раннему старению
Ученые из университета Джорджии нашли доказательства тому, что финансовые трудности провоцируют преждевременное старение. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Специалисты отобрали группу добровольцев, в которую вошли несколько сотен афроамериканок в возрасте от 20 до 40 лет. Они проанализировали их уровень дохода, а также установили биологический возраст этих женщин. Результаты исследования показали, что женщины со средним доходом до 4 тыс. долларов стареют быстрее, чем те их соотечественницы, которые зарабатывают в среднем 15 тыс. долларов.
По словам авторов исследования, визуально женщины с низким доходом выглядят на 5-7 лет старше своего настоящего возраста. Тогда как те представительницы слабого пола, которые зарабатывают больше, выглядят моложе своего хронологического возраста.
Ученые пришли к выводу, что это связано с уровнем стресса, который испытывают женщины, постоянно волнуясь из-за материальных проблем.
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Дураки ваши учёные! Вы знаете сколько сейчас стОит красота?! Не имею ввиду пластику, взять хотя бы хорошие кремы, косметолог, меза терапия. . . Понятно что у кого маленький заработок на это всё денег не хватает, поэтому женщины и выглядят старше, а точнее- неухоженными. ((