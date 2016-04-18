Финансовые трудности приводят к раннему старению

Ученые из университета Джорджии нашли доказательства тому, что финансовые трудности провоцируют преждевременное старение. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Специалисты отобрали группу добровольцев, в которую вошли несколько сотен афроамериканок в возрасте от 20 до 40 лет. Они проанализировали их уровень дохода, а также установили биологический возраст этих женщин. Результаты исследования показали, что женщины со средним доходом до 4 тыс. долларов стареют быстрее, чем те их соотечественницы, которые зарабатывают в среднем 15 тыс. долларов.

По словам авторов исследования, визуально женщины с низким доходом выглядят на 5-7 лет старше своего настоящего возраста. Тогда как те представительницы слабого пола, которые зарабатывают больше, выглядят моложе своего хронологического возраста.

Ученые пришли к выводу, что это связано с уровнем стресса, который испытывают женщины, постоянно волнуясь из-за материальных проблем.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.