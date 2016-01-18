Оказывается, у людей, склонных к чрезмерной агрессии, мозг меньше, чем у тех, кто отличается добротой и радушием. Такой вывод сделали американские ученые из исследовательского университета из Чикаго.

Как сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на многочисленные сообщения в СМИ, специалисты в результате экспериментально-наблюдательного исследования установили, что мозг у тех людей, которые страдают эмоциально-неустойчивым расстройством личности (IED) по своему размеру меньше, нежели у тех, кто не подвержен приступам злобы.

Участниками эксперимента стали 226 человек, из которых у 168-ми выявлено вышеуказанное расстройство личности. У всех испытуемых были сделаны снимки МРТ, в результате чего оказалось, что у «злых» людей мозг меньше, чем у добрых. Теперь ученые уверены, что их заключение должно стать основополагающим при формировании психики человека, воспитании ребенка и в вопросах детских травм психического характера.

Также научные сотрудники Чикагского университета подчеркивают, что жертв IED должны лечить доктора, специализирующиеся на лечении отклонений в головном мозге.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



