Тому, кто спит днем больше часа, грозит смертельная опасность

Дневной сон продолжительностью более чем в один час может стать смертельно опасной привычкой, как установили ученые. В этом случае у человека возрастает риск развития неизлечимого диабета второго типа и метаболического синдрома, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Миллионы людей в разных странах мира с наслаждением предаются дневному отдыху при первой возможности. Но теперь ученые из Японии выяснили, что если дневной сон продолжается более часа, то тем самым риск человека столкнуться с диабетом второго типа увеличивается на 45%. К счастью, при более коротком сне повышенной опасности диабета не наблюдается.

Ученые провели метаанализ 21 исследования, в которых приняли участие свыше 300 тысяч человек. Обнаружена четкая связь между продолжительностью дневного сна и риском диабета. Установлено, что при длительности дневного сна менее часа он становится даже полезным для профилактики диабета. Впрочем, это бывает лишь в том случае, если небольшой по продолжительности дневной сон сочетается с правильным питанием и физическими нагрузками.

Учёные отмечают, что значительное количество людей сегодня не высыпаются по ночам из-за напряженной работы и бурной социальной жизни. Вот почему они стремятся спать днем, чтобы наверстать упущенное. Перерывы на сон в дневное время бывают короткими, но они могут продолжаться от нескольких минут до нескольких часов.+

Комментируя результаты этого исследования, ученые из Университета Глазго напоминают, что повышенный уровень сахара в крови часто вызывает сонливость. А значит, привычка спать днем теоретически может считаться одним из ранних симптомов развития диабета.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.