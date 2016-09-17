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Тому, кто спит днем больше часа, грозит смертельная опасность

17 Сентября 2016, 16:07 | В мире

Дневной сон продолжительностью более чем в один час может стать смертельно опасной привычкой, как установили ученые. В этом случае у человека возрастает риск развития неизлечимого диабета второго типа и метаболического синдрома, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Миллионы людей в разных странах мира с наслаждением предаются дневному отдыху при первой возможности. Но теперь ученые из Японии выяснили, что если дневной сон продолжается более часа, то тем самым риск человека столкнуться с диабетом второго типа увеличивается на 45%. К счастью, при более коротком сне повышенной опасности диабета не наблюдается.

Ученые провели метаанализ 21 исследования, в которых приняли участие свыше 300 тысяч человек. Обнаружена четкая связь между продолжительностью дневного сна и риском диабета.  Установлено, что при длительности дневного сна менее часа он становится даже полезным для профилактики диабета. Впрочем, это бывает лишь в том случае, если небольшой по продолжительности дневной сон сочетается с правильным питанием и физическими нагрузками.

Учёные отмечают, что значительное количество людей сегодня не высыпаются по ночам из-за напряженной работы и бурной социальной жизни. Вот почему они стремятся спать днем, чтобы наверстать упущенное. Перерывы на сон в дневное время бывают короткими, но они могут продолжаться от нескольких минут до нескольких часов.+

Комментируя результаты этого исследования, ученые из Университета Глазго напоминают, что повышенный уровень сахара в крови часто вызывает сонливость. А значит, привычка спать днем теоретически может считаться одним из ранних симптомов развития диабета.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: здоровье  диабет  сон  метаболический синдром  бессоница 



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