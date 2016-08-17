Ученые нашли способ продлить жизнь на 18 лет

Как оказалось, продлить свою жизнь человек может, если откажется от ряда вредных привычек. Исследованием данного вопроса занимались канадские специалисты, а результаты их работы опубликованы в журнале PLOS Medicine. Об этом сообщает Деловая газета "Золото Рог".

Ученые выяснили, что нездоровый образ жизни влияет на развитие ряда заболеваний и сокращает ее продолжительность, в среднем, на шесть лет. Специалисты отмечают, что 26 процентов смертей связаны с никотиновой зависимостью, а около 24 процентов с отсутствием у человека физической активности.

Негативными факторами, влияющими на продолжительность жизни, являются также плохое питание и употребление алкоголя. Свои выводы канадские ученые сделали после проведения статистического анализа информации о здоровье живущих в Канаде людей.