У женщин обнаружили ген измены

К такому выводу пришли австралийские ученые, генетики и нейрофизиологи. Специалисты проводили исследование, в котором участвовали 7000 волонтеров, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на Planet Today.

Благодаря эксперименту ученым удалось открыть ген AVPR1A, который подталкивает женщин к измене.

Этот ген есть и у мужчин, но оказывает на сильный пол другое влияние. Австралийские эксперты считают, что так называемый ген супружеской измены заставляет дам обманывать своих кавалеров и «ходить налево».

Ранее американские исследователи рассказали впервые о том, что склонность к неверности может передаваться по наследственной женской линии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.