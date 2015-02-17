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У женщин обнаружили ген измены

17 Февраля 2015, 11:48 | В мире

К такому выводу пришли австралийские ученые, генетики и нейрофизиологи. Специалисты проводили исследование, в котором участвовали 7000 волонтеров, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на Planet Today.

Благодаря эксперименту ученым удалось открыть ген AVPR1A, который подталкивает женщин к измене.

Этот ген есть и у мужчин, но оказывает на сильный пол другое влияние. Австралийские эксперты считают, что так называемый ген супружеской измены заставляет дам обманывать своих кавалеров и «ходить налево».

Ранее американские исследователи рассказали впервые о том, что склонность к неверности может передаваться по наследственной женской линии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ген  ученые  измена 



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Комментарии

  • 5555512:25, 17.02.2015#

    Только сейчас узнали что-ли. что все бабы б. . . . и?

  • Касательное расслоение12:48, 17.02.2015#

    Кто сказал, что все? Из данного эксперимента это не следует, насколько я понимаю. А квантовая теория поля еще не высказывалась по этому поводу.

  • Псевдоним07:51, 22.02.2015#

    "Бабы", в отличии от мужиков, только тогда ходят налево, когда им дома не хватает. . . . . . .

  • 12312:36, 17.02.2015#

    Вот уже много лет ипу только замужних.

  • Касательное расслоение12:57, 17.02.2015#

    Выборка какова? А есть ли отказы? Спрашиваю из научных соображений.

  • Псевдоним13:07, 17.02.2015#

    Глупая, это мужики тебя ипут и ипут!

  • Касательное расслоение13:28, 17.02.2015#

    Это Вы мне? Если да, то я мужчина.

  • Касательное расслоение13:32, 17.02.2015#

    Хотя, кажется, не мне.

  • Псевдоним14:35, 17.02.2015#

    Лучше бы лекарство от рака изобрели.

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