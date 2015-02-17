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У женщин обнаружили ген измены
17 Февраля 2015, 11:48 | В мире
К такому выводу пришли австралийские ученые, генетики и нейрофизиологи. Специалисты проводили исследование, в котором участвовали 7000 волонтеров, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на Planet Today.
Благодаря эксперименту ученым удалось открыть ген AVPR1A, который подталкивает женщин к измене.
Этот ген есть и у мужчин, но оказывает на сильный пол другое влияние. Австралийские эксперты считают, что так называемый ген супружеской измены заставляет дам обманывать своих кавалеров и «ходить налево».
Ранее американские исследователи рассказали впервые о том, что склонность к неверности может передаваться по наследственной женской линии.
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