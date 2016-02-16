Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Людей научат регенерировать зубы за один день
Ученые из британского университета Шеффилда пришли к выводу, что человек может регенерировать зубы всего лишь за один день. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ, у человека присутствуют схожие с акулой гены, ответственные за регенерацию зубов.
На сегодняшний день способность восстановления зубов есть у акул. Изучив процесс восстановления зубов у акул, ученые обнаружили гены, которые отвечаю за регенерацию зубов у этих морских хищников. Как отмечает глава исследовательской группы Гаррет Фрейзер, существует 400 генов, которые отвечают за рост зубов.
По словам Фрейзера, у человека также присутствуют схожие гены, но их количество существенно сократилось по сравнению с количеством генов, отвечающих за регенерацию зубов у акул. Наличие схожих генов у людей и акул исследователи объясняют существованием общего предка.
Помимо акул, отмечают ученые, могут вырасти новые зубы в течение всей жизни у костных рыб, а также у рептилий. В тоже время у большинства млекопитающих эта способность отсутствует.
Исследователи установили, как «работают» гены, отвечающие за восстановление зубного ряда, у акул. По словам ученых, у людей эти гены отмирают или бездействуют после того, как выпадают молочные зубы и вырастают все постоянные зубы.
Если ученым удастся разработать методику, которая «включит» необходимые гены, отпадет необходимость протезирования зубного ряда, поскольку организм сможет восстановить самостоятельно выпавший зуб.
Новости тематики
- Включайте в рацион оливковое масло
- Кардиологи запретили готовить еду на открытом огне
- Звезды социальных сетей толкают детей к вредным продуктам
- Препарат от остеопороза может остановить облысение
- Инъекция нановолокон избавит от атеросклероза
- Новый анализ крови позволяет предсказать риск развития туберкулеза
- Уникальное белье спасет от инфекций и запаха грязного тела
- Открытие: воспоминания можно пересадить другому организму
- Бактерии способствуют развитию рака поджелудочной железы
- Кошки подскажут медикам, как победить ВИЧ
Новости раздела
- Уникальный гель быстро затягивает самые сложные раны
- Необычный препарат, возможно, сделает людей бессмертными
- У человека обнаружен новый "микроорган"
- Ученые в шаге от победы над вирусом герпеса
- От чего болит голова у школьника
- Включайте в рацион оливковое масло
- Кардиологи запретили готовить еду на открытом огне
- Звезды социальных сетей толкают детей к вредным продуктам
- Ученые: отпуска практически бессмысленны
- Препарат от остеопороза может остановить облысение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Размер "подъемных" для переезда соотечественников на Дальний Восток хотят увеличить
- КРДВ отстояла право резидентов СПВ на получение муниципальной земли без торгов
- Объединение усилий бизнес-структуры и правоохранительных органов на Дальнем Востоке позволило остановить мошенников
- Глава Приморья Олег Кожемяко поучаствовал на своем "Харлее" в закрытии байкерского сезона
- Губернатором Приморья вновь может стать беспартийный
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
да-да, отмените эволюцию, мне нужен хвост и способность усваивать траву