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Людей научат регенерировать зубы за один день

16 Февраля 2016, 17:27 | В мире

Ученые из британского университета Шеффилда пришли к выводу, что человек может регенерировать зубы всего лишь за один день. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ, у человека присутствуют схожие с акулой гены, ответственные за регенерацию зубов.

На сегодняшний день способность восстановления зубов есть у акул. Изучив процесс восстановления зубов у акул, ученые обнаружили гены, которые отвечаю за регенерацию зубов у этих морских хищников. Как отмечает глава исследовательской группы Гаррет Фрейзер, существует 400 генов, которые отвечают за рост зубов.

По словам Фрейзера, у человека также присутствуют схожие гены, но их количество существенно сократилось по сравнению с количеством генов, отвечающих за регенерацию зубов у акул. Наличие схожих генов у людей и акул исследователи объясняют существованием общего предка.

Помимо акул, отмечают ученые, могут вырасти новые зубы в течение всей жизни у костных рыб, а также у рептилий. В тоже время у большинства млекопитающих эта способность отсутствует.

Исследователи установили, как «работают» гены, отвечающие за восстановление зубного ряда, у акул. По словам ученых, у людей эти гены отмирают или бездействуют после того, как выпадают молочные зубы и вырастают все постоянные зубы.

Если ученым удастся разработать методику, которая «включит» необходимые гены, отпадет необходимость протезирования зубного ряда, поскольку организм сможет восстановить самостоятельно выпавший зуб.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: акула  ученые  зубы  регенерация 



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Комментарии

  • 12307:49, 17.02.2016#

    да-да, отмените эволюцию, мне нужен хвост и способность усваивать траву

  • поЦоны с раЁна14:16, 17.02.2016#

    Я траву и так нормально усваиваю )))) бГЫгыгыгыгГЫГЫГАГГГЫА новость британских "ученых" ваще смешная! )))

  • психоаналитик23:28, 19.02.2016#

    каннабис-вульгарис что-ли усваиваеш ?эт все могут

  • Псевдоним00:56, 22.02.2016#

    "отпадет необходимость протезирования зубного ряда, поскольку организм сможет восстановить самостоятельно выпавший зуб" (С) ага, так нам и внедрят эту разработку, чтобы все имплантологи и ортопеды на паперть с сумой пошли стоять))))

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј15:57, 27.02.2016#

    Разработка хорошая но в жизнь не не воплотят. Или воплотят но не для всех.

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