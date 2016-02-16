Людей научат регенерировать зубы за один день

Ученые из британского университета Шеффилда пришли к выводу, что человек может регенерировать зубы всего лишь за один день. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ, у человека присутствуют схожие с акулой гены, ответственные за регенерацию зубов.

На сегодняшний день способность восстановления зубов есть у акул. Изучив процесс восстановления зубов у акул, ученые обнаружили гены, которые отвечаю за регенерацию зубов у этих морских хищников. Как отмечает глава исследовательской группы Гаррет Фрейзер, существует 400 генов, которые отвечают за рост зубов.

По словам Фрейзера, у человека также присутствуют схожие гены, но их количество существенно сократилось по сравнению с количеством генов, отвечающих за регенерацию зубов у акул. Наличие схожих генов у людей и акул исследователи объясняют существованием общего предка.

Помимо акул, отмечают ученые, могут вырасти новые зубы в течение всей жизни у костных рыб, а также у рептилий. В тоже время у большинства млекопитающих эта способность отсутствует.

Исследователи установили, как «работают» гены, отвечающие за восстановление зубного ряда, у акул. По словам ученых, у людей эти гены отмирают или бездействуют после того, как выпадают молочные зубы и вырастают все постоянные зубы.

Если ученым удастся разработать методику, которая «включит» необходимые гены, отпадет необходимость протезирования зубного ряда, поскольку организм сможет восстановить самостоятельно выпавший зуб.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.