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Сторона кровати имеет значение для здоровья

15 Октября 2016, 15:20 | В мире

Ухудшение в самочувствии человека часто бывает связано с неочевидными факторами, в чем снова смогли убедиться авторы новых экспериментов, проводившихся в Великобритании, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Ученые высказали мнение о том, что на здоровье влияет даже то, с какой стороны кровати мы спим.

Изначально экспериментаторы ставили задачу определить, имеется ли связь между тем, с какой стороны кровати спит человек, и качеством его отдыха, влияющим на состояние организма. «Эксперимент помог прийти к выводу, что люди, которые предпочитают спать на левой стороне кровати, высыпаются и отдыхают лучше», - такое заключение было сделано учеными после наблюдений.

По словам авторов работы, человек, спящий на левой стороне кровати, высыпается гораздо лучше, поскольку его сон оказывается более спокойным и глубоким. «Кроме этого таких людей гораздо реже мучает бессонница, по сравнению с людьми, которые спят на правой стороне кровати», - приводится мнение организаторов исследования в электронном журнале Med-heal.

Наблюдения медиков и результаты специального анкетирования респондентов показали: те люди, которые спят на левой стороне, на 4% чаще просыпаются утром отдохнувшими и с хорошим настроением по сравнению с другими.

Кроме того, исследователи заметили, что «левосторонние» спящие на 9,5% чаще проявляют психическую устойчивость: они чаще воспринимают сложные жизненные ситуации с позитивом.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: наука  сон  здоровье  бесоница 






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