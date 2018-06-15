Препарат от остеопороза может остановить облысение

Британские ученые обнаружили у лекарства от остеопороза неожиданный побочный эффект. Оказывается, препарат способен обращать вспять процесс облысения. Чаще всего от облысения страдают мужчины. На данный момент есть только два препарата для лечения андрогенетической алопеции (миноксидил и финастерид). Но они далеко не всегда помогают остановить выпадение волос, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на UPI.com.

Исследователи выяснили: WAY­316606 (препарат, использующийся для восстановления костной ткани у больных остеопорозом) снижает уровень белка SFRP1. Этот фермент замедляет развитие и рост многих тканей, включая ткани волосяных фолликулов. Нанеся WAY­316606 на образцы кожи людей с облысением, специалисты заметили, что рост волос значительно усилился.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.