Инъекция нановолокон избавит от атеросклероза

Сотрудники Фейнбергской медицинской школы при Северо-­Западном университете придумали, как справиться с атеросклерозом, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на Medical News Today.

В настоящее время людям с атеросклерозом назначают статины (препараты, снижающие холестерин). Однако эти лекарства только держат холестерин под контролем, а не очищают сосуды от уже имеющихся бляшек. Для борьбы с бляшками ученые разработали уникальную инъекцию. Специалисты провели исследование на мышах с атеросклерозом. Грызуны в течение 14 недель питались жирной пищей. Потом некоторым животным вводили синтетические волокна, а остальным - соленую воду.

Инъекцию делали раз в две недели в течение 8 недель. Для оценки эффекта исследователи использовали методы визуализации. Нановолокна начинали действовать через 24 часа. Эффект сохранялся до 72 часов. Спустя 7­10 дней требовалась следующая инъекция. В среднем благодаря инъекции количество бляшек у самцов мышей к концу лечения уменьшилось на 11%, а у самок - на 9%.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.