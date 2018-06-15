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Инъекция нановолокон избавит от атеросклероза
Сотрудники Фейнбергской медицинской школы при Северо-Западном университете придумали, как справиться с атеросклерозом, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на Medical News Today.
В настоящее время людям с атеросклерозом назначают статины (препараты, снижающие холестерин). Однако эти лекарства только держат холестерин под контролем, а не очищают сосуды от уже имеющихся бляшек. Для борьбы с бляшками ученые разработали уникальную инъекцию. Специалисты провели исследование на мышах с атеросклерозом. Грызуны в течение 14 недель питались жирной пищей. Потом некоторым животным вводили синтетические волокна, а остальным - соленую воду.
Инъекцию делали раз в две недели в течение 8 недель. Для оценки эффекта исследователи использовали методы визуализации. Нановолокна начинали действовать через 24 часа. Эффект сохранялся до 72 часов. Спустя 710 дней требовалась следующая инъекция. В среднем благодаря инъекции количество бляшек у самцов мышей к концу лечения уменьшилось на 11%, а у самок - на 9%.
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