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Новый анализ крови позволяет предсказать риск развития туберкулеза
Ученым удалось создать новый анализ крови, с помощью которого можно спрогнозировать риск развития туберкулеза, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на Zee News.
В исследовании сотрудников Университета Стелленбоша приняли участие 4466 ВИЧ-отрицательных добровольца. Специалисты исследовали образцы крови участников и выяснили: у людей с четырьмя активными генами из группы RISK4 был высок риск заболеть активной формой туберкулеза в течение 2 лет.
Разработанный анализ крови учитывает сразу несколько маркеров заболевания. Это повышает его надежность и точность. Исследователи надеются, что новый анализ позволит медикам сосредоточиться на профилактике развития туберкулеза у пациентов с самым высоким риском.
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