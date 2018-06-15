Новый анализ крови позволяет предсказать риск развития туберкулеза

Ученым удалось создать новый анализ крови, с помощью которого можно спрогнозировать риск развития туберкулеза, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на Zee News.

В исследовании сотрудников Университета Стелленбоша приняли участие 4466 ВИЧ­-отрицательных добровольца. Специалисты исследовали образцы крови участников и выяснили: у людей с четырьмя активными генами из группы RISK4 был высок риск заболеть активной формой туберкулеза в течение 2 лет.

Разработанный анализ крови учитывает сразу несколько маркеров заболевания. Это повышает его надежность и точность. Исследователи надеются, что новый анализ позволит медикам сосредоточиться на профилактике развития туберкулеза у пациентов с самым высоким риском.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.