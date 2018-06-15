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Уникальное белье спасет от инфекций и запаха грязного тела
15 Июня 2018, 18:50 | В мире
Компания Organic Basics представила уникальное белье, которое поможет справиться с инфекциями и проблемами гигиены, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на «Новости Mail.RU». Разработчики создали линейку нижнего белья для мужчин и женщин, используя сверхтехнологичные разработки космического агентства NASA. Основное преимущество белья - его можно не стирать длительное время.
Секрет заключается в том, что в состав ткани входит серебро. А оно, как известно, обладает мощными антибактериальными свойствами. Аналогичная технология применяется для очистки воды на МКС. Белье же из серебряной ткани не пахнет, убивает вредоносные бактерии, учитывает температуру тела, не давая мерзнуть или перегреваться.
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