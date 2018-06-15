Открытие: воспоминания можно пересадить другому организму

Сотрудники Университета Калифорнии смогли доказать, что память возможно пересадить от одного организма другому, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на «Известия». Эксперимент был проведен с двумя морскими моллюскам Aplysia. Пересадку удалось совершить посредством инъекции специфических рибонуклеиновых кислот (РНК).

Ученые разделили моллюсков на две группы и подвергли первую группу воздействию электрического тока. В первой группе воздействие осуществлялось каждые 20 минут с перерывами в сутки. Это позволило выработать у моллюсков защитный рефлекс - мышцы сокращались в течение 50 секунд при контакте с электродами. Вторая группа была контрольной. Далее у моллюсков из обеих групп извлекали РНК и меняли местами.

Это приводило к тому, что у моллюсков из контрольной группы появлялась стрессовая реакция моллюсков из первой группы. По словам ученых, за выработку рефлексов отвечают сенсорные нейроны, которые становятся возбудимы в присутствии определенных РНК. Сами воспоминания хранятся в ядрах нейронов. Там активируются специфические гены и синтезируются соответствующие рибонуклеиновые кислоты. Это открытие позволит в будущем возвращать людям воспоминания, к примеру, потерянные из­-за болезни Альцгеймера.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.