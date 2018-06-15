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Бактерии способствуют развитию рака поджелудочной железы

15 Июня 2018, 17:23 | В мире

Ученые из Американской ассоциации по изучению рака выяснили, что бактерии могут стимулировать развитие рака поджелудочной железы, подавляя иммунную систему.

Бактериальная нагрузка в образцах опухолей пациентов с аденокарциномой протоков поджелудочной железы была значительно выше, чем в образцах тканей поджелудочной железы здоровых добровольцев. Кроме того, исследования на мышах показали: устранение некоторых вредных бактерий замедляло рост опухоли поджелудочной железы, обращало вспять подавление иммунитета и активировало PD1 (белок иммунной системы).

Еще исследователи сравнили образцы кала 32 пациентов с аденокарциномой протоков поджелудочной железы и 31 здорового человека. Специалисты установили, что состав бактерий в образцах здоровых людей и онкологических больных отличался. У здоровых добровольцев бактериальный состав был разнообразнее. Среди людей с раком поджелудочной железы наиболее распространенными оказались Proteobacteria, Bacteroidetes и Firmicutes, рассказывает The Deccan Chronicle.

В ходе исследований на мышах было выявлено, что бактерии при раке поджелудочной железы перемещались из кишечника в поджелудочную железу. Устранение этих бактерий с помощью антибактериальной терапии замедляло прогрессирование рака поджелудочной железы. Масса опухоли при этом уменьшалась примерно на 50%. В опухоль стало проникать больше Т­клеток, уровень PD1 повысился, а популяция супрессорных клеток миелоидного происхождения уменьшилась.

Когда ученые вновь ввели бактерии мышам после курса антибактериальных препаратов, защита разрушилась. Это свидетельствовало о том, что бактерии помогали опухоли поджелудочной железы расти. Сочетание антибактериальной терапии с определенным видом иммунотерапии усиливало активацию Т­клеток CD4+ и CD8+ у грызунов. По словам специалистов, такая комбинация может стать новым методом лечения аденокарциномы протоков поджелудочной железы.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.

Автор: По материалам интернет-сайтов
Теги: рак  болезни  исследования  бактерии  заболевания 



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