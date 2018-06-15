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Кошки подскажут медикам, как победить ВИЧ
ВИЧ - вирус, атакующий иммунные клетки человека. На сегодняшний день существуют лекарственные препараты, снижающие уровень вируса в крови до минимума. Но некоторые штаммы ВИЧ приобрели устойчивость к известным лекарствам. Израильские ученые надеются решить эту проблему, изучая вирус иммунодефицита кошек (FIV), сообщает Medical News Today.
FIV широко распространен во всем мире. Структурно и по своей нуклеотидной последовательности он близок к вирусу иммунодефицита человека, но не может передаваться людям. Специалистам удалось обнаружить, каким образом FIV блокирует действие антиретровирусных препаратов.
Все дело в особом белке - обратной транскриптазе. Этот фермент помогает вирусу размножаться. Стандартные антиретровирусные средства направлены на прерывание именно этого процесса. Но обратная транскриптаза FIV устойчива к действиям ингибиторов. Возможно, такой же механизм лежит в основе устойчивости ВИЧ к лекарствам. Исследователи надеются, что их работа поможет в разработке новых методов лечения ВИЧ и FIV.
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