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Лекарство против диабета избавит от никотиновой зависимости
15 Июня 2018, 16:13 | В мире
Американские ученые предложили использовать противодиабетический препарат метформин для снижения выраженности симптомов, возникающих при отказе от курения, передает UPI.com.
Сотрудники Университета Джонса Хопкинса и Университета Пенсильвании провели исследование на мышах. Специалисты вызывали у грызунов никотиновую зависимость, а после давали им метформин в течение одной недели. Благодаря такому лечению у мышей не было беспокойства и других признаков синдрома отмены после прекращения введения никотина.
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