Лекарство против диабета избавит от никотиновой зависимости

Американские ученые предложили использовать противодиабетический препарат метформин для снижения выраженности симптомов, возникающих при отказе от курения, передает UPI.com.

Сотрудники Университета Джонса Хопкинса и Университета Пенсильвании провели исследование на мышах. Специалисты вызывали у грызунов никотиновую зависимость, а после давали им метформин в течение одной недели. Благодаря такому лечению у мышей не было беспокойства и других признаков синдрома отмены после прекращения введения никотина.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.