Человечеству угрожает новая смертельно опасная болезнь

В индийском штате Керала девять человек погибли, предположительно, от вируса Нипах, угрожающего человечеству глобальной эпидемией. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на BBC.

Лабораторное подтверждение смерти от вируса получено в трех случаях, еще в шести случаях исследование продолжается. Все пациенты умерли в течение последних двух недель. Кроме того, в городе Кожикод с подозрением на данное заболевание госпитализировано еще 25 человек. Среди погибших есть и медсестра, которая контактировала с пациентами.

Смертельно опасный вирус Нипах был выявлен в 1999 году в Малайзии. Всемирной организацией здравоохранения он включен в список десяти заболеваний, способных вызвать глобальную эпидемию. Инфекция может передаваться людям от животных. Уровень смертности достигает 70 процентов. Эффективной вакцины пока нет.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.