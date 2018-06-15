Брак может защитить от депрессии, но не всех

Люди, которые состоят в браке и зарабатывают менее 60000 долларов на семью в год, имеют меньше симптомов депрессии, чем те, кто получает столько же, но в браке не состоит. А на состояние психического здоровья супружеских пар, зарабатывающих больше, их брак не влияет. Это установили исследователи из Университета Джорджии, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на Zee News.

Ученые проанализировали данные 3617 добровольцев из США в возрасте от 24 до 89 лет. За время исследования участников опрашивали несколько раз. Специалисты обнаружили, что брак защищал от депрессии людей со средним и низким уровнем дохода. Но также исследователи выяснили: у людей, которые никогда не состояли в браке и зарабатывали меньше 60000 долларов в год, симптомов депрессии было меньше, чем у тех, кто получал столько же и состоял в браке.

Эксперты говорят, что в браке такие ресурсы, как социальная поддержка и финансы, объединяются. У людей, зарабатывающих больше 60000 долларов в год, уже имеется достаточно ресурсов. Поэтому состояние их психического здоровья не сильно зависит от семейного положения. А у тех, кто получает меньше, брак усиливает ощущение финансового благополучия.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.