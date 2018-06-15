Зачем люди пользуются приложениями для знакомств?

Как правило, женщины ищут в приложениях для знакомств подтверждение своей привлекательности, а мужчинам нужен секс без обязательств либо краткосрочные отношения. Это показало исследование, проведенное в Норвежском университете естественных и технических наук, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на The Hindustan Times.

В исследовании приняли участие студенты и студентки в возрасте от 19 до 29 лет (641 человек). Оказалось, что представительницы прекрасного пола проводили больше времени в приложениях для знакомств. Они дольше изучали потенциальных кандидатов. Мужчины же действовали быстрее. И они чаще женщин проявляли инициативу и начинали общение.

Также ученые отметили: в приложениях для знакомств проще найти партнера для секса без обязательств. Однако это не приводит к изменению сексуального поведения. У людей, использующих приложения для знакомств, не больше сексуальных партнеров, чем у тех, кто такими приложениями не пользуется.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.