Сауна защищает мужчин от преждевременной смерти

В новом исследовании, проведенном в Университете Восточной Финляндии, приняли участие 2315 мужчин в возрасте от 42 до 60 лет. Ученые наблюдали за участниками около 21 года. Затем специалисты сравнили уровни смертности среди участников, ходивших в сауну один раз в неделю, и тех, кто делал это чаще, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на inosmi.ru.

За период исследования специалисты зарегистрировали 929 смертей, включая 190 случаев внезапной сердечной смерти, 281 смертельный случай ишемической болезни сердца (ИБС) и 407 случаев смерти от сердечно­сосудистых заболеваний.

Риск внезапной сердечной смерти оказался на 22% ниже у мужчин, посещавших сауну 2­3 раза в неделю, и на 66% ниже среди тех, кто посещал сауну 4­7 раз в неделю, по сравнению с теми, кто ходил в сауну реже. 2­3 похода в сауну в неделю уменьшали риск смерти от ишемической болезни сердца на 23%, а 4­7 посещений сауны снижали риск ИБС на 48%. Риск смерти от сердечно­сосудистых заболеваний уменьшался на 27% при 2­3 походах в сауну и на 50% у тех, кто посещал сауну 4­7 раз в неделю. В целом риск смерти по любым причинам оказался на 24% ниже у мужчин, ходивших в сауну 2­3 раза в неделю, и на 40% ниже у участников, посещавших ее 4­7 раз в неделю.

Эксперты рекомендуют ходить в сауну всем, кто не слишком стар или молод. Воздержаться от посещения сауны стоит беременным женщинам и тем, кто плохо переносит жару.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.