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Куркума способна победить мигрень
15 Июня 2018, 14:09 | В мире
По словам экспертов, куркума (приправа, популярная в азиатской кухне) может облегчить головную боль. Активный ингредиент куркумы, куркумин, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на The Deccan Chronicle.
Исследование, проведенное иранскими учеными, показало: жирные кислоты омега3 в сочетании с куркумином подавляют выработку фактора некроза опухоли (ФНО), вызывающего воспаление нервной ткани и боль. Благодаря вышеупомянутой комбинации частота приступов мигрени у участников исследования уменьшилась. Диетолог Ванесса Ризетто советует для профилактики мигрени употреблять три чайные ложки куркумы в день.
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