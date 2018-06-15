Куркума способна победить мигрень

По словам экспертов, куркума (приправа, популярная в азиатской кухне) может облегчить головную боль. Активный ингредиент куркумы, куркумин, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на The Deccan Chronicle.

Исследование, проведенное иранскими учеными, показало: жирные кислоты омега­3 в сочетании с куркумином подавляют выработку фактора некроза опухоли (ФНО), вызывающего воспаление нервной ткани и боль. Благодаря вышеупомянутой комбинации частота приступов мигрени у участников исследования уменьшилась. Диетолог Ванесса Ризетто советует для профилактики мигрени употреблять три чайные ложки куркумы в день.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.