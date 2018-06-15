Новый прибор поможет справиться с мигренью в домашних условиях

Мигрень - ­ одно из самых распространенных в мире заболеваний. Мужчины страдают от приступов головной боли примерно в три раза чаще женщин. Американские ученые разработали устройство eNeura SpringTMS, которое может остановить мигрень, пишет meddaily.ru. В его основе лежит метод одноимпульсной транскраниальной магнитной стимуляции (sTMS).

Прямоугольный прибор имеет две ручки и небольшой экран. Устройство нужно держать в области затылка. Оно весит примерно 1,5 килограмма, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на UPI.com. Специалисты проверили эффективность нового метода лечения на 263 пациентах с мигренью. Возраст участников составлял от 18 до 65 лет. Всех добровольцев научили самостоятельно использовать прибор в домашних условиях.

Спустя три месяца эксперимента ученые отметили: частота случаев мигрени уменьшилась у всех участников. У 46% добровольцев приступы головной боли возникали в 2 раза реже. Новый метод способен существенно облегчить жизнь пациентам, которые по тем или иным причинам не могут принимать лекарственные препараты.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.