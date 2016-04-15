www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.21 р. 100 JPY: 55.39 р.
EUR: 72.68 р. 10 CNY: 93.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Киноцитата "А хорошо жить – еще лучше!" оказалась великой мудростью

15 Апреля 2016, 19:03 | В мире

Продолжительность жизни напрямую зависит от уровня финансового благосостояния, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного в США и опубликованного в журнале Американской медицинской ассоциации, пишет РБК.

В опубликованном в апреле исследовании под названием «Взаимосвязь между доходом и продолжительностью жизни в США с 2001 по 2014 годы» отмечается, что 1% самых богатых мужчин-американцев живут в среднем на 15 лет дольше, чем 1% мужчин с самым низким уровнем дохода. Между самыми богатыми и самыми бедными женщинами из США аналогичная разница в продолжительности жизни составляет десять лет.

В целом за 15 лет, которые охватывает исследование, проведенное восемью авторами, в том числе из Стенфордского, Гарвардского университетов, богатые граждане США стали жить почти на три года дольше. За это же время продолжительность жизни у самых бедных мужчин-американцев выросла только на 0,32 года, а у самых бедных женщин — и вовсе лишь на 0,04 года.

Долголетие состоятельных граждан США объясняется вполне очевидными причинами: высокий уровень дохода позволяет им получать более качественные медицинские услуги, лучше питаться и регулярно заниматься спортом. Кроме того, он открывает им доступ к хорошему образованию, которое прививает более высокую культуру поведения и приучает серьезнее относиться к своему здоровью, говорится в исследовании.

Однако если состоятельные граждане отличаются высокой продолжительностью жизни по всей территории страны, то век американца с низким уровнем дохода в значительной степени зависит от региона, в котором он проживает. В наиболее развитых городах США, таких как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско, представители самых бедных слоев населения живут практически так же долго, как и их сограждане среднего класса, подчеркивается в исследовании. А разрыв в продолжительности жизни между бедными жителями Детройта составляет порядка шести лет.

Более того, в благополучных регионах наблюдается медленный рост средней продолжительности жизни среди американцев с самыми низкими доходами. К примеру, в Бирмингеме, штат Алабама, в период с 2001 по 2014 год наиболее бедные мужчины и женщины стали жить дольше на 3,8 и 2,2 года соответственно.

Положительная динамика обусловлена благоприятной средой — наличием большой доли образованного населения и высокими расходами региональных властей на социальную политику, в том числе на пропаганду здорового образа жизни. Эти факторы побуждают бедных граждан отказываться от вредных привычек и стремиться к восхождению по социальной лестнице, поясняется в научной работе.

Ведущий научный сотрудник центра демографических исследований НИУ ВШЭ Евгений Андреев считает, что фактор образования играет такую же важную роль в увеличении продолжительности жизни, как и уровень благосостояния. Для России это особенно актуально, поскольку в стране существует давняя проблема алкоголизма. «Люди с высшим образованием пьют более умеренно, то есть ведут более здоровый образ жизни», — пояснил ученый.

Впрочем, актуальных данных о корреляции между уровнем дохода и смертностью в России, к сожалению, не существует, говорит Андреев. По его словам, подобное исследование проводились в Санкт-Петербурге еще в 1990-е годы, но фокус-группа была не очень большой. В конце 1998 года из актов записи о смерти исчезли все социальные признаки, поэтому с 1998 года российские социологи ничего не знают о различиях в смертности по образованию, семейному положению и уровню дохода, добавляет эксперт.

Директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич склонна считать, что американские коллеги несколько упростили общую картину в своем исследовании. По ее мнению, одномерной зависимости продолжительности жизни от уровня дохода не существует. Для России значимыми факторами долголетия помимо благосостояния являются климатические условия и уровень образования, говорит она. «Жители южных территорий с благоприятным климатом имеют более высокую ожидаемую продолжительность жизни. А у людей с более высоким образованием образ жизни несколько иной», — отмечает Зубаревич.

Она подчеркнула, что в России наблюдается большая региональная дифференциация ожидаемой продолжительности жизни. Больше всего долгожителей было зафиксировано в Ингушетии, которая является не самой богатой территорией. При этом Зубаревич сомневается, что уровень благосостояния региона может как-то повлиять на продолжительность жизни россиянина.

Ведущий научный сотрудник центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Василий Власов признает, что в России мало кто из ученых задумывался о взаимосвязи между уровнем жизни и смертностью. Ученый утверждает, что серьезно эту тему исследовали только в двух странах — в США и Великобритании. Тем не менее эксперт упоминает несколько небольших научных работ, которые подтверждают, что бедные действительно болеют чаще и раньше умирают.

Например, в одном из прошлогодних исследований, проведенном в Якутии, отмечается высокая смертность от внешних причин и значительного распространения алкоголизма. При этом из 478 семей, вошедших в выборку, доход ниже прожиточного минимума имеют 55,9–67,9%. Кроме того, от 46,4 до 69,3% семей рассматриваются учеными как находящиеся в неблагоприятном положении из-за плохого психологического климата.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: богатство  продолжительность жизни  здравоохранение  смертность  финансовое благополучие 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • 157312:12, 16.04.2016#

    Срочно россиянам увеличить в 50 раз ЗРПТ и на 5 лет пенсионный возраст.

  • сергей06:34, 17.04.2016#

    в 90-х богатых хоронили молодыми

  • vasya12:28, 16.04.2016#

    Нашли чем удивить. Удивительно было бы если бы наоборот. Бедные изнашивают свой организм на тяжёлой работе, мало отдыхают, плюс не идут ни в какое сравнение ни условия жизни, ни питание ни медицинское обслуживание.

  • Второй фронт13:06, 16.04.2016#

    Теперь понятен лозунг красных террористов и их вожачка подонка ульнова - долой богатых.

  • Анонимно11:26, 17.04.2016#

    Террор был потом, когда они захватили власть. А поначалу это была "партия нового типа", по современному ОПГ.

  • Второй фронт13:06, 16.04.2016#

    Теперь понятен лозунг красных террористов и их вожачка подонка ульнова - долой богатых.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru