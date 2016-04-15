Киноцитата "А хорошо жить – еще лучше!" оказалась великой мудростью

Продолжительность жизни напрямую зависит от уровня финансового благосостояния, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного в США и опубликованного в журнале Американской медицинской ассоциации, пишет РБК.

В опубликованном в апреле исследовании под названием «Взаимосвязь между доходом и продолжительностью жизни в США с 2001 по 2014 годы» отмечается, что 1% самых богатых мужчин-американцев живут в среднем на 15 лет дольше, чем 1% мужчин с самым низким уровнем дохода. Между самыми богатыми и самыми бедными женщинами из США аналогичная разница в продолжительности жизни составляет десять лет.

В целом за 15 лет, которые охватывает исследование, проведенное восемью авторами, в том числе из Стенфордского, Гарвардского университетов, богатые граждане США стали жить почти на три года дольше. За это же время продолжительность жизни у самых бедных мужчин-американцев выросла только на 0,32 года, а у самых бедных женщин — и вовсе лишь на 0,04 года.

Долголетие состоятельных граждан США объясняется вполне очевидными причинами: высокий уровень дохода позволяет им получать более качественные медицинские услуги, лучше питаться и регулярно заниматься спортом. Кроме того, он открывает им доступ к хорошему образованию, которое прививает более высокую культуру поведения и приучает серьезнее относиться к своему здоровью, говорится в исследовании.

Однако если состоятельные граждане отличаются высокой продолжительностью жизни по всей территории страны, то век американца с низким уровнем дохода в значительной степени зависит от региона, в котором он проживает. В наиболее развитых городах США, таких как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско, представители самых бедных слоев населения живут практически так же долго, как и их сограждане среднего класса, подчеркивается в исследовании. А разрыв в продолжительности жизни между бедными жителями Детройта составляет порядка шести лет.

Более того, в благополучных регионах наблюдается медленный рост средней продолжительности жизни среди американцев с самыми низкими доходами. К примеру, в Бирмингеме, штат Алабама, в период с 2001 по 2014 год наиболее бедные мужчины и женщины стали жить дольше на 3,8 и 2,2 года соответственно.

Положительная динамика обусловлена благоприятной средой — наличием большой доли образованного населения и высокими расходами региональных властей на социальную политику, в том числе на пропаганду здорового образа жизни. Эти факторы побуждают бедных граждан отказываться от вредных привычек и стремиться к восхождению по социальной лестнице, поясняется в научной работе.

Ведущий научный сотрудник центра демографических исследований НИУ ВШЭ Евгений Андреев считает, что фактор образования играет такую же важную роль в увеличении продолжительности жизни, как и уровень благосостояния. Для России это особенно актуально, поскольку в стране существует давняя проблема алкоголизма. «Люди с высшим образованием пьют более умеренно, то есть ведут более здоровый образ жизни», — пояснил ученый.

Впрочем, актуальных данных о корреляции между уровнем дохода и смертностью в России, к сожалению, не существует, говорит Андреев. По его словам, подобное исследование проводились в Санкт-Петербурге еще в 1990-е годы, но фокус-группа была не очень большой. В конце 1998 года из актов записи о смерти исчезли все социальные признаки, поэтому с 1998 года российские социологи ничего не знают о различиях в смертности по образованию, семейному положению и уровню дохода, добавляет эксперт.

Директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич склонна считать, что американские коллеги несколько упростили общую картину в своем исследовании. По ее мнению, одномерной зависимости продолжительности жизни от уровня дохода не существует. Для России значимыми факторами долголетия помимо благосостояния являются климатические условия и уровень образования, говорит она. «Жители южных территорий с благоприятным климатом имеют более высокую ожидаемую продолжительность жизни. А у людей с более высоким образованием образ жизни несколько иной», — отмечает Зубаревич.

Она подчеркнула, что в России наблюдается большая региональная дифференциация ожидаемой продолжительности жизни. Больше всего долгожителей было зафиксировано в Ингушетии, которая является не самой богатой территорией. При этом Зубаревич сомневается, что уровень благосостояния региона может как-то повлиять на продолжительность жизни россиянина.

Ведущий научный сотрудник центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Василий Власов признает, что в России мало кто из ученых задумывался о взаимосвязи между уровнем жизни и смертностью. Ученый утверждает, что серьезно эту тему исследовали только в двух странах — в США и Великобритании. Тем не менее эксперт упоминает несколько небольших научных работ, которые подтверждают, что бедные действительно болеют чаще и раньше умирают.

Например, в одном из прошлогодних исследований, проведенном в Якутии, отмечается высокая смертность от внешних причин и значительного распространения алкоголизма. При этом из 478 семей, вошедших в выборку, доход ниже прожиточного минимума имеют 55,9–67,9%. Кроме того, от 46,4 до 69,3% семей рассматриваются учеными как находящиеся в неблагоприятном положении из-за плохого психологического климата.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.