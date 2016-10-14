Ученые выяснили, почему мужчины любят смотреть на женские ягодицы

Можно довольно часто наблюдать, как оборачиваются представители сильного пола на проходящую мимо них красотку. Зачастую их взгляд падает именно на пятую точку женского тела. Проведение некоторых исследований рассказывает о том, почему мужчины так любят смотреть на женские ягодицы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ученые выяснили, что мужчины интересуются красивой и упругой женской попой на подсознательном уровне. Причем больше всего представители сильного пола обращают внимание на тех девушек, у кого позвоночник прогибается под определенным углом.

По своей природе мужчина является самцом, который желает иметь здоровое потомство. История показывает, что больше шансов на благополучные беременность и роды имеют те женщины, у которых изгиб позвоночника под углом 45 градусов. Причем для хорошей наследственности важен не только прогиб поясницы, но и упругость мышц в области таза. Развитые мышцы свидетельствуют о том, что женщина обладает силой, необходимой для вынашивания и рождения здорового ребенка.

Именно эти инстинкты и объясняют, почему мужчины любят смотреть на женские ягодицы. Психологически такое отношение к женским формам сохраняется на подсознательном уровне до сегодняшнего дня.

Также эксперты утверждают, что подтянутые ягодицы свидетельствуют о хорошей сексуальной активности женщины, чем также вызывают интерес у противоположного пола.

Почему мужчинам нравится трогать женские ягодицы?

Исходя из результатов исследований, можно с уверенностью сказать, что женские ягодицы являются рычагами власти над мужчиной. Девушки, обладающие красивой попой всячески стараются подчеркнуть свое достоинство, надевая облегающую одежду или мини-юбки. Естественно у мужчин при виде такой картины возникает природный позыв потрогать красивые упругие формы и овладеть той самой женщиной.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.