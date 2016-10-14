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Ученые выяснили, почему мужчины любят смотреть на женские ягодицы

14 Октября 2016, 18:43 | В мире

Можно довольно часто наблюдать, как оборачиваются представители сильного пола на проходящую мимо них красотку. Зачастую их взгляд падает именно на пятую точку женского тела. Проведение некоторых исследований рассказывает о том, почему мужчины так любят смотреть на женские ягодицы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ученые выяснили, что мужчины интересуются красивой и упругой женской попой на подсознательном уровне. Причем больше всего представители сильного пола обращают внимание на тех девушек, у кого позвоночник прогибается под определенным углом.

По своей природе мужчина является самцом, который желает иметь здоровое потомство. История показывает, что больше шансов на благополучные беременность и роды имеют те женщины, у которых изгиб позвоночника под углом 45 градусов. Причем для хорошей наследственности важен не только прогиб поясницы, но и упругость мышц в области таза. Развитые мышцы свидетельствуют о том, что женщина обладает силой, необходимой для вынашивания и рождения здорового ребенка.

Именно эти инстинкты и объясняют, почему мужчины любят смотреть на женские ягодицы. Психологически такое отношение к женским формам сохраняется на подсознательном уровне до сегодняшнего дня.

Также эксперты утверждают, что подтянутые ягодицы свидетельствуют о хорошей сексуальной активности женщины, чем также вызывают интерес у противоположного пола.

Почему мужчинам нравится трогать женские ягодицы?

Исходя из результатов исследований, можно с уверенностью сказать, что женские ягодицы являются рычагами власти над мужчиной. Девушки, обладающие красивой попой всячески стараются подчеркнуть свое достоинство, надевая облегающую одежду или мини-юбки. Естественно у мужчин при виде такой картины возникает природный позыв потрогать красивые упругие формы и овладеть той самой женщиной.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: попа  потомство  ягодица  здоровье  беременность 






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