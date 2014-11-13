Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Медики бьют тревогу: гелевые капсулы для стирки оказались очень опасными
Новое исследование американских экспертов находит, что стиральный порошок в форме гелевых капсул, является серьезным риском отравления для детей - ежечасно(!) как минимум один ребенок госпитализируется из-за отравления гелевыми капсулами. Исследователи рекомендуют семьям с маленькими детьми использовать традиционные моющие средства вместо гелевых капсул, сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на сайт Moskovskaya-Medicina.Ru.
Стиральный порошок в форме гелевых капсул начал появляться на прилавках магазинов в начале 2010 года, и с тех пор люди покупают их все активнее. Небольшой пакетик-капсулу нужно просто бросить в стиральную машину, больше не отмеряя количество жидкости или порошка. Несомненно удобство, которое, как оказывается, несет риски для здоровья маленьких детей.
Новое исследование медиков из Национальной детской больницы Огайо(Nationwide Children's Hospital) обнаружило, что с 2012 по 2013 годы токсикологические центры США получили сообщения о 17 230 детей в возрасте до 6 лет, которые глотали, вдыхали или иными способами подверглись воздействию химических веществ моющих средств из гелевых капсул. Это почти один маленький ребенок каждый час. В общей сложности 769 детей младшего возраста в США были госпитализированы в течение этого периода, в среднем по одному в день. Один ребенок умер.
Две трети случаев приходится на детей до 3 лет, так как дети этого возраста часто кладут предметы в рот, что для них важнейший способ изучения окружающей среды. Малыши, которые пробуют на вкус гелевые капсулы для стирки, рискуют проглотить большое количество концентрированных химических веществ. Подавляющее большинство отравлений, согласно исследованию, были именно из-за попадания моющего средства в желудок ребенка.
"Гелевые капсулы для стирки маленькие, красочные и для маленького ребенка могут выглядеть как конфеты или пакетик сока", говорит Марсель Дж Касавант, доктор медицинских наук, соавтор исследования, руководитель отделения токсикологии Национальной детской больницы. "Детям достаточно нескольких секунд, чтобы проглотить гелевые капсулы или открыть и выпить ядовитые химикаты, которые они содержат, или воздействовать химическими веществами на глаза."
Почти половину (48%) детей рвало после воздействия моющего средства из гелевой капсулы. Другие общие симптомы отравления - кашель или удушье (13% случаев), боль или раздражение глаз (11%), сонливость или вялость (7%) и покраснение глаз или конъюнктивит (7%).
Ведущие производители гелевых капсул с моющими средствами для стирки начали менять свою упаковку, предложив непрозрачные контейнеры с дополнительными защелками и предупреждением на этикетках. Однако, подобные средства для стирки от многих производителей (особенно бюджетные) по-прежнему продаются в прозрачных упаковках, которые легко открываются любопытными детьми.
Американские исследователи уверены, что необходимы национальные стандарты фасовки моющих средств. Несомненно, что и в России пора задуматься о единых правилах, которые должны соблюдать производители гелевых капсул для стирки. "Сегодня очевидно, что родители маленьких детей должны использовать традиционные моющие средства вместо гелевых капсул", делают вывод эксперты Национальной детской больницы.
Исследование было проведено учеными Центра исследований травматизма СИРП, Национальной детской больницы и медицинским колледжем Университета штата Огайо.
Новости тематики
- Включайте в рацион оливковое масло
- Кардиологи запретили готовить еду на открытом огне
- Звезды социальных сетей толкают детей к вредным продуктам
- Препарат от остеопороза может остановить облысение
- Инъекция нановолокон избавит от атеросклероза
- Новый анализ крови позволяет предсказать риск развития туберкулеза
- Уникальное белье спасет от инфекций и запаха грязного тела
- Открытие: воспоминания можно пересадить другому организму
- Бактерии способствуют развитию рака поджелудочной железы
- Кошки подскажут медикам, как победить ВИЧ
Новости раздела
- Уникальный гель быстро затягивает самые сложные раны
- Необычный препарат, возможно, сделает людей бессмертными
- У человека обнаружен новый "микроорган"
- Ученые в шаге от победы над вирусом герпеса
- От чего болит голова у школьника
- Включайте в рацион оливковое масло
- Кардиологи запретили готовить еду на открытом огне
- Звезды социальных сетей толкают детей к вредным продуктам
- Ученые: отпуска практически бессмысленны
- Препарат от остеопороза может остановить облысение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- Номинантка "Грэмми" Джинетта Миничелло и "русский Фрэнк Синатра" летят во Владивосток
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
- "Владхлеб" готов поглотить соседей по региону
- Регулярный авиарейс может связать Приморье и провинцию Северная Чхунчхон
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- Хабаровскому министру потребовался "пинок" губернатора, чтобы навести порядок
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"