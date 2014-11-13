Медики бьют тревогу: гелевые капсулы для стирки оказались очень опасными

Новое исследование американских экспертов находит, что стиральный порошок в форме гелевых капсул, является серьезным риском отравления для детей - ежечасно(!) как минимум один ребенок госпитализируется из-за отравления гелевыми капсулами. Исследователи рекомендуют семьям с маленькими детьми использовать традиционные моющие средства вместо гелевых капсул, сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на сайт Moskovskaya-Medicina.Ru.

Стиральный порошок в форме гелевых капсул начал появляться на прилавках магазинов в начале 2010 года, и с тех пор люди покупают их все активнее. Небольшой пакетик-капсулу нужно просто бросить в стиральную машину, больше не отмеряя количество жидкости или порошка. Несомненно удобство, которое, как оказывается, несет риски для здоровья маленьких детей.

Новое исследование медиков из Национальной детской больницы Огайо(Nationwide Children's Hospital) обнаружило, что с 2012 по 2013 годы токсикологические центры США получили сообщения о 17 230 детей в возрасте до 6 лет, которые глотали, вдыхали или иными способами подверглись воздействию химических веществ моющих средств из гелевых капсул. Это почти один маленький ребенок каждый час. В общей сложности 769 детей младшего возраста в США были госпитализированы в течение этого периода, в среднем по одному в день. Один ребенок умер.

Две трети случаев приходится на детей до 3 лет, так как дети этого возраста часто кладут предметы в рот, что для них важнейший способ изучения окружающей среды. Малыши, которые пробуют на вкус гелевые капсулы для стирки, рискуют проглотить большое количество концентрированных химических веществ. Подавляющее большинство отравлений, согласно исследованию, были именно из-за попадания моющего средства в желудок ребенка.

"Гелевые капсулы для стирки маленькие, красочные и для маленького ребенка могут выглядеть как конфеты или пакетик сока", говорит Марсель Дж Касавант, доктор медицинских наук, соавтор исследования, руководитель отделения токсикологии Национальной детской больницы. "Детям достаточно нескольких секунд, чтобы проглотить гелевые капсулы или открыть и выпить ядовитые химикаты, которые они содержат, или воздействовать химическими веществами на глаза."

Почти половину (48%) детей рвало после воздействия моющего средства из гелевой капсулы. Другие общие симптомы отравления - кашель или удушье (13% случаев), боль или раздражение глаз (11%), сонливость или вялость (7%) и покраснение глаз или конъюнктивит (7%).

Ведущие производители гелевых капсул с моющими средствами для стирки начали менять свою упаковку, предложив непрозрачные контейнеры с дополнительными защелками и предупреждением на этикетках. Однако, подобные средства для стирки от многих производителей (особенно бюджетные) по-прежнему продаются в прозрачных упаковках, которые легко открываются любопытными детьми.

Американские исследователи уверены, что необходимы национальные стандарты фасовки моющих средств. Несомненно, что и в России пора задуматься о единых правилах, которые должны соблюдать производители гелевых капсул для стирки. "Сегодня очевидно, что родители маленьких детей должны использовать традиционные моющие средства вместо гелевых капсул", делают вывод эксперты Национальной детской больницы.

Исследование было проведено учеными Центра исследований травматизма СИРП, Национальной детской больницы и медицинским колледжем Университета штата Огайо.

ZRPRESS.RU, Владивосток.