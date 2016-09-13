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Найдена необычная причина раннего старения у женщин

13 Сентября 2016, 18:15 | В мире

Новое исследование ученых из США может поспособствовать очередному прорыву косметологии в борьбе со старением, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Так, по данным публикации в The Independent, сообщившем об этом открытии специалистов, им удалось обнаружить еще один скрытный механизм преждевременного изнашивания организма и внешности.

В частности, биологи из Северо-Западного университета США обнаружили: мужские феромоны (летучие ароматические соединения) способствуют раннему старению у представительниц противоположного пола.  Сами ученые полагают, что их работа может привести к созданию лекарства, замедляющего половое созревание и старение людей.

В науке долго была популярна теория о том, что феромоны утратили свое значение в процессе эволюции человека, и «животные» реакции на них остались в далеком прошлом. Однако в последние годы отношение к обонятельному анализатору человека стало меняться, и ученые склоняются к тому, что роль запахов в жизни человека все же существенней, чем кажется.

В этот раз исследователи заключили, что аромат, источаемый мужскими особями, делает самок готовыми к рождению потомства, но одновременно ведет и к их преждевременному старению. Хотя подобный эффект пока был доказан на мышах и круглых червях, он может быть присущ всему миру живых существ, включая людей, утверждается в статье The Independent.

Ученые полагают, что даже не сильный запах может влиять на женский организм – достаточно «аромата», в котором содержится небольшое количество двух разновидностей феромонов. «Один феромон вызывает более раннее половое созревание у юных женских особей, другой замедляет старение репродуктивной системы у них, но вместе с тем ускоряет изнашивание всего организма, - рассказали авторы работы, добавив, что влияние мужских запахов на женщин еще требует дальнейшего изучения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: косметика  феромоны  репродуктивное здоровье  возраст  эффект  старение  женщина  здоровье 



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