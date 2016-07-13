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Медики заявили о победе над СПИДом!
По словам австралийских медиков, ключевую роль в борьбе со СПИДом сыграла разработка антиретровирусного препарата середины 90-х, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Об этом пишет англоязычный сайт RT. Уже сейчас статистика демонстрирует, что в случае диагностирования вируса шанс на вылечивание очень высок. При этом в самой Австралии число случаев заболевания синдромом приобретенного иммунного дефицита среди местного населения значительно сократилось.
Руководитель направления эпидемиологии ВИЧ института Кирби профессор Эндрю Грюлих рассказал, что успехи настолько поразительны, что сейчас даже не проводится мониторинг заболеваемости. Австралийцы, у которых диагностирован вирус, просто проходят лечение и больше не болеют. Это не значит, что случаев заражения не фиксируется, но говорит о том, что благодаря усилиям австралийских врачей результаты их работы становятся все более ощутимы. Если раньше от СПИДа в стране ежегодно умирали около тысячи человек, то теперь этот показатель значительно ниже. Остановить распространение смертельного заболевания удалось, в том числе, благодаря налаженной системе диагностики ВИЧ.
Директор института Доэрти Шэрон Левин рассказала, что основной проблемой в борьбе со СПИДом является то, что люди зачастую не знают, что у них есть ВИЧ. Врачи нередко диагностируют проблему уже после того, как иммунитету пациента нанесен серьёзный урон. А сам СПИД — последняя стадия болезни, которую вызывает ВИЧ. Вирус ослабляет иммунитет и лишает организм способности бороться с тяжёлым заболеваниям.
Ранее о своих успехах в поисках лекарства от СПИДа сообщали и врачи из США. Им удалось выделить гены из структуры ДНК животных, зараженных ВИЧ, которые активно помогают в борьбе с вирусом. Ученые назвали свое открытие «молекулярными ножницами», при помощи которых можно «вырезать» гены ВИЧ-1 из организма, вылечивая таким образом пораженного иммунодефицитом.
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