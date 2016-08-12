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Ученые выяснили, почему с годами время идет быстрее

12 Августа 2016, 10:53 | В мире

В детстве и юности многим кажется, что летние каникулы длятся вечность, а с возрастом оценка времени изменяется, создавая впечатление, что оно сезоны сменяются крайне быстро. Как правило, это связывают с увеличением забот и дел во взрослой жизни, которые захватывают все внимание человека и заставляют терять счет часам и дням. Ученые не исключают важности этого заявления. При этом, как заявляют эксперты, у людей происходит изменение внутренних биочасов. Об этом сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщение в СМИ.

Метаболизм замедляет ход, как и сердцебиение с дыханием. У детей пульс намного быстрее, что приводит к быстрому использованию запасов энергии и детальному запечатлению каждого мгновения жизни. По иной версии, восприятие времени связано с количеством поглощаемой информации. 

Чем более насыщенный поток данных приходится обрабатывать человеку, тем дольше для него воспринимается время. Взрослые намного лучше знакомы с бытом и окружением, потому для них время проходит значительно быстрее, тогда как дети постоянно изучают окружающий мир.

На уровне биохимических процессов на восприятие времени оказывает влияние гормон дофамин, уровень выработки которого после достижения 20 лет сокращается, что приводит к быстротечности времени.

Эксперты считают, что нет необходимости зацикливаться на возрасте, а также временных показателях, но постоянно изучать нечто новое, наслаждаться каждым моментом и не акцентировать внимание на бытовых проблемах.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: наука  ученые  образование 



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