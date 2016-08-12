Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ученые выяснили, почему с годами время идет быстрее
В детстве и юности многим кажется, что летние каникулы длятся вечность, а с возрастом оценка времени изменяется, создавая впечатление, что оно сезоны сменяются крайне быстро. Как правило, это связывают с увеличением забот и дел во взрослой жизни, которые захватывают все внимание человека и заставляют терять счет часам и дням. Ученые не исключают важности этого заявления. При этом, как заявляют эксперты, у людей происходит изменение внутренних биочасов. Об этом сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщение в СМИ.
Метаболизм замедляет ход, как и сердцебиение с дыханием. У детей пульс намного быстрее, что приводит к быстрому использованию запасов энергии и детальному запечатлению каждого мгновения жизни. По иной версии, восприятие времени связано с количеством поглощаемой информации.
Чем более насыщенный поток данных приходится обрабатывать человеку, тем дольше для него воспринимается время. Взрослые намного лучше знакомы с бытом и окружением, потому для них время проходит значительно быстрее, тогда как дети постоянно изучают окружающий мир.
На уровне биохимических процессов на восприятие времени оказывает влияние гормон дофамин, уровень выработки которого после достижения 20 лет сокращается, что приводит к быстротечности времени.
Эксперты считают, что нет необходимости зацикливаться на возрасте, а также временных показателях, но постоянно изучать нечто новое, наслаждаться каждым моментом и не акцентировать внимание на бытовых проблемах.
Новости тематики
- Найдена необычная причина раннего старения у женщин
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- Научно доказано: человек живет столько, сколько хочет
- Хронический стресс приводит к деменции
- Ученые рассказали, как можно похудеть, лежа в ванне
- Психические расстройства научились определять по фото в социальных сетях
- Ученые нашли способ продлить жизнь на 18 лет
- Ученые выяснили, почему с годами время идет быстрее
- Мужья образованных жен живут дольше
- Врачи назвали ужасные последствия инъекций ботокса
Новости раздела
- Ученые выяснили, мужчины каких профессий самые сексуально активные
- Найдена необычная причина раннего старения у женщин
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- Научно доказано: человек живет столько, сколько хочет
- Хронический стресс приводит к деменции
- Ученые рассказали, как можно похудеть, лежа в ванне
- Психические расстройства научились определять по фото в социальных сетях
- Ученые нашли способ продлить жизнь на 18 лет
- Ученые выяснили, почему с годами время идет быстрее
- Мужья образованных жен живут дольше
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным