Разработаны правила скрещивания человека и животных

Британцы первыми в Европе разработали правила скрещивания человека и животных. Учёные Соединённого королевства получили право на модификацию генома человеческого эмбриона посредством технологии CRISPR/Cas9. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ, специалисты уверены, что исследования в этой области помогут решить проблему нехватки донорских органов.

Скрещивать человека и животных, согласно британским правилам, можно лишь в том случае, когда животные имеют мозг, схожий по строению с человеческим. Также британцы смогут подсаживать животным человеческие яйцеклетки и сперматозоиды.

Низкий приоритет будет даваться исследованиям уже ставшим обычными, таким как использование мышей с человеческими раковыми опухолями для изучения воздействия лекарств. Высокий приоритет устанавливается для экспериментов, для которых необходимо доказать их научную ценность и этическую приемлемость. В этом случае речь идет об опытах на приматах, пересадке тканей человеческого мозга в животных или создании животных, напоминающих обликом человека.

В конце января в интервью журналу Scientific American испанский ученый Хуан Карлос Исписуа Бельмонте, занимающийся созданием химер с человеческими клетками, заявил, что его работы заслужили одобрение папы римского Франциска. Официальная позиция Ватикана по данному вопросу пока не известна.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.