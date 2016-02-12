www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.42 р. 100 JPY: 58.55 р.
EUR: 75.22 р. 10 CNY: 96.42 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Разработаны правила скрещивания человека и животных

12 Февраля 2016, 17:15 | В мире

Британцы первыми в Европе разработали правила скрещивания человека и животных. Учёные Соединённого королевства получили право на модификацию генома человеческого эмбриона посредством технологии CRISPR/Cas9. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ, специалисты уверены, что исследования в этой области помогут решить проблему нехватки донорских органов.

Скрещивать человека и животных, согласно британским правилам, можно лишь в том случае, когда животные имеют мозг, схожий по строению с человеческим. Также британцы смогут подсаживать животным человеческие яйцеклетки и сперматозоиды.

Низкий приоритет будет даваться исследованиям уже ставшим обычными, таким как использование мышей с человеческими раковыми опухолями для изучения воздействия лекарств. Высокий приоритет устанавливается для экспериментов, для которых необходимо доказать их научную ценность и этическую приемлемость. В этом случае речь идет об опытах на приматах, пересадке тканей человеческого мозга в животных или создании животных, напоминающих обликом человека.

В конце января в интервью журналу Scientific American испанский ученый Хуан Карлос Исписуа Бельмонте, занимающийся созданием химер с человеческими клетками, заявил, что его работы заслужили одобрение папы римского Франциска. Официальная позиция Ватикана по данному вопросу пока не известна.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: животное  здоровье  исследования  человек  ученые  органы 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru