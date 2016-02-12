Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Разработаны правила скрещивания человека и животных
Британцы первыми в Европе разработали правила скрещивания человека и животных. Учёные Соединённого королевства получили право на модификацию генома человеческого эмбриона посредством технологии CRISPR/Cas9. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ, специалисты уверены, что исследования в этой области помогут решить проблему нехватки донорских органов.
Скрещивать человека и животных, согласно британским правилам, можно лишь в том случае, когда животные имеют мозг, схожий по строению с человеческим. Также британцы смогут подсаживать животным человеческие яйцеклетки и сперматозоиды.
Низкий приоритет будет даваться исследованиям уже ставшим обычными, таким как использование мышей с человеческими раковыми опухолями для изучения воздействия лекарств. Высокий приоритет устанавливается для экспериментов, для которых необходимо доказать их научную ценность и этическую приемлемость. В этом случае речь идет об опытах на приматах, пересадке тканей человеческого мозга в животных или создании животных, напоминающих обликом человека.
В конце января в интервью журналу Scientific American испанский ученый Хуан Карлос Исписуа Бельмонте, занимающийся созданием химер с человеческими клетками, заявил, что его работы заслужили одобрение папы римского Франциска. Официальная позиция Ватикана по данному вопросу пока не известна.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Включайте в рацион оливковое масло
- Кардиологи запретили готовить еду на открытом огне
- Звезды социальных сетей толкают детей к вредным продуктам
- Препарат от остеопороза может остановить облысение
- Инъекция нановолокон избавит от атеросклероза
- Новый анализ крови позволяет предсказать риск развития туберкулеза
- Уникальное белье спасет от инфекций и запаха грязного тела
- Открытие: воспоминания можно пересадить другому организму
- Бактерии способствуют развитию рака поджелудочной железы
- Кошки подскажут медикам, как победить ВИЧ
Новости раздела
- Уникальный гель быстро затягивает самые сложные раны
- Необычный препарат, возможно, сделает людей бессмертными
- У человека обнаружен новый "микроорган"
- Ученые в шаге от победы над вирусом герпеса
- От чего болит голова у школьника
- Включайте в рацион оливковое масло
- Кардиологи запретили готовить еду на открытом огне
- Звезды социальных сетей толкают детей к вредным продуктам
- Ученые: отпуска практически бессмысленны
- Препарат от остеопороза может остановить облысение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- Шойгу пообещал разобраться с беспределом в военных городках Приморья
- Строительство международного моста через Амур по обеим сторонам границы идет по графику
- Золотодобывающее предприятие на месторождении "Полянка" будет самым крупным в Хабаровском крае
- Новый резидент Cвободного порта Владивосток займется разведением лосося на Сахалине
- Путин назначил на Дальнем Востоке нового врио губернатора
- Приморье поощрят за самые высокие темпы экономического роста