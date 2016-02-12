Занятия спортом после 40 лет предотвращают усыхание мозга

Занятия спортом после 40 лет помогают предотвратить сокращение объемов мозга, предположили ученые из Школы Медицины при Бостонском университете. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ.

"В нашем исследовании мы выявили прямую корреляцию между плохой физической формой и объемом мозга десятилетия спустя, что указывает на ускоренный процесс старения мозга", - цитирует EurekAlert слова автора исследования Николь Спартано.

В исследовании участвовали 1583 человека (средний возраст 40 лет), у которых на момент старта изысканий не было признаков деменции или заболеваний сердца. Наблюдения за ними велись на протяжении 20 лет. За этот период участникам дважды предлагали пробежаться на беговой дорожке для оценки их физической подготовки. Также в конце эксперимента проводилось сканирование мозга испытуемых.

Ученые скорректировали данные, исключив добровольцев, у которых развилось заболевание сердца или которые начали принимать бета-блокаторы для контроля артериального давления либо проблем с сердцем (в этой группе оказалось 1094 человека).

Выяснилось, что люди, которые изначально показывали низкие уровни физической подготовки, с большой долей вероятности имели спустя 20 лет меньший объем мозга.

Уменьшение размера мозга с возрастом - естественный процесс, но судя по всему, физические нагрузки, возможно, определяют скорость, с которой происходит этот процесс.

В то же время ученые отмечают, что они проводили пока только наблюдательное исследование, которое еще не доказывает, что плохая физическая подготовка вызывает потерю объема мозга. Пока что установлена лишь связь между этими фактами.

Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Neurology.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.