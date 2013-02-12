Ученые назвали надвигающийся супергрипп "Армагеддоном"

Вирусы атакуют человечество с древнейших времен. Более того: они появились в мире задолго до нас, и не исключено, что еще и переживут нас.

Сегодня ученые вполне серьезно полагают, что стать причиной смерти человечества может новый вирус, с которым мы никогда не встречались раньше и против которого ни у одного человека на земле нет иммунитета. Условно его уже назвали «вирусом Армагеддона». По мнению ученых, глобальной смертельной пандемии человечеству не удастся избежать уже в ближайшую пятилетку, пишет «МК-Эстония».

О вирусе Армагеддона начали говорить в связи со многими вспышками. Напомнила о себе уже подзабытая сибирская язва - в прошлом году она уже вызвала несколько очагов заболеваемости во всем мире. Лихорадка Западного Нила в начале 2012 года убила 219 граждан США, а в октябре подобралась к регионам Юга России.

Все эти вирусы ученые относят к классу зоонозов. Иными словами, они пришли к нам из животного мира. В истории человечества уже не раз случались пандемии, вызванные мутировавшими вирусами, которыми когда-то болели лишь животные или птицы. И то, что зафиксировано уже несколько вспышек смертельных заболеваний, передающихся от животных и насекомых к человеку, не может не вызывать тревоги. Более того: зоонозов стало значительно больше, чем раньше, чему виной распространение современных технологий, активное передвижение людей по миру, вторжение человека в джунгли и дикие леса и рост населения. В принципе, пандемию может вызвать появление любого нового вируса-мутанта. И если новый убийца будет столь же сильным, как лихорадка Эбола или ВИЧ, и при этом научится передаваться воздушно-капельным путем, нас уже ничто не спасет от вымирания.

По мнению известного ученого, академика РАМН, директора НИИ Вирусологии им. Ивановского Дмитрия ЛЬВОВА, всемирной катастрофы можно ждать не только от экзотических вирусов, но и от обычного вируса гриппа, имеющего обыкновение постоянно мутировать. Примерно таким же образом в мире уже появлялись и атипичная пневмония, и оказавшийся «ложной тревогой» свиной грипп. Но в следующий раз все может кончиться трагически - достаточно вспомнить «испанку», которая выкосила в начале прошлого века чуть ли не треть населения земного шара. Наибольшую опасность с этой точки зрения, как отмечают вирусологи, представляет вирус гриппа А. Он не только обладает уникальной изменчивостью, но и поражает не только людей, но и многие виды млекопитающих и диких птиц. Не следует забывать, что грипп - едва ли не единственная массовая инфекция, которую человечеству не удается победить столетиями, несмотря на существующие прививки. Человечество наверняка еще многого не знает. Однако инфекционисты уверены, что практически каждое известное в мире заболевание имеет вирусное происхождение. По данным Дмитрия Львова, не менее 80% всех заболеваний вызваны вирусами. Вирусные механизмы развития тех или иных хворей, ранее считавшихся неинфекционными, открывают ежегодно.

«Мы боремся с вирусами, а они борются с нами. И вирусы все время на шаг впереди. Они приобретают устойчивость к лекарствам, мутируют», - говорит Дмитрий Львов. Как отмечает инфекционист Николай МАЛЫШЕВ, за последние 20 лет появилось более 50 новых вирусных заболеваний. Радует в этой ситуации то, что ученые не особенно верят в то, что вирусы способны окончательно стереть человечество с лица земли. Ведь даже в периоды эпидемий чумы определенный процент населения выживал по непонятным причинам. И сегодня встречаются люди, которых не берут практически никакие вирусные заболевания.